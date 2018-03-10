наверх
10.03.201812:57
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    авиашоу

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Выступление Красных стрел ВВС Великобритании на авиашоу в Кувейте
    Выступление "Красных стрел" ВВС Великобритании на авиашоу в Кувейте 
    01:46 02.10.2017
    105
    Пилотажная группа Королевских ВВС Великобритании "Красные стрелы" продемонстрировала фигуры высшего пилотажа на традиционном авиационном шоу в Кувейте.
    Выступление украинских ВВС на авиашоу CIAF-2016 в Чехии
    Выступление украинских ВВС на авиашоу CIAF-2016 в Чехии 
    05:43 07.09.2016
    24323
    В субботу и воскресенье, 3-4 сентября 2016 года, делегация Воздушных сил Вооруженных сил Украины приняла участие в крупнейшем авиашоу CIAF-2016 в чешском городе Градец-Кралове.
    Показательные выступления ВВС Украины на авиашоу в Румынии. Видео
    Показательные выступления ВВС Украины на авиашоу в Румынии 
    04:39 03.08.2016
    31758
    Воздушные силы Вооруженных сил Украины на Bucharest International Air Show выступили в составе двух истребителей Су-27 и военно-транспортного самолета Ан-26.
    Катастрофа самолета на авиашоу недалеко от Атланты. Видео
    Катастрофа самолета на авиашоу недалеко от Атланты 
    03:24 15.05.2016
    264
    Разбившийся биплан участвовал в совершении маневра и не смог выйти из пикирования из-за сильного ветра. На борту воздушного судна находился только пилот.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги