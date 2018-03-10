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    авиарейсы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Самолет Boeing 767 British Airways. Архивное фото
    British Airways сообщила причины компьютерного сбоя и массовой отмены рейсов
    02:58 28.05.2017
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    По словам генерального директора авиакомпании Алекса Круза, главной причиной стала проблема с подачей электроэнергии, и нет никаких свидетельств, указывающих на хакерскую атаку.
    Авиалинии Катара запустили рейс с креслами из розового золота
    Qatar Airways: новый бизнес-класс с креслами из розовго золота 
    12:59 09.03.2017
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    Национальная авиакомпания Катара Qatar Airways запустила новый роскошный бизнес-класс QSuite, кресла которого отделаны итальянской кожей, атласом и розовым золотом.
    Самолет Boeing 747
    МВБ США не допустит отказа во въезде людям, прибывающим авиарейсами
    02:59 30.01.2017
    144Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Согласно заявлению Министерства внутренней безопасности США, ведомство плотно работает с авиакомпаниями, чтобы не допустить попадания на борт лиц, которым будет отказано во въезде в соответствии с указами президента США.
    Самолет в аэропорту. Архивное фото
    В аэропортах Москвы отменены 40 рейсов, 24 задержаны
    04:41 27.11.2016
    410Суперштормы накрыли Европу
    Согласно данным сервиса, в аэропорту Домодедово 12 рейсов задержаны, четыре отменены. В Шереметьево статус "отменен" имеют 38 рейсов, статус "задержан" - 12 рейсов.
    Самолет авиакомпании МАУ
    В Украине из-за снегопада отменены 8 авиарейсов, 17 - задерживаются
    01:30 14.11.2016
    283Украина остановилась в снежных заносах
    Отменены рейсы: Киев - Ивано-Франковск от 12 ноября и Ивано-Франковск - Киев от 13 ноября, Киев - Львов от 12 ноября и Львов - Киев от 13 ноября, Львов - Мадрид от 13 ноября и Мадрид - Львов от 14 ноября, Львов - Стамбул от 14 ноября и Стамбул - Львов от 14 ноября.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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