Согласно заявлению Министерства внутренней безопасности США, ведомство плотно работает с авиакомпаниями, чтобы не допустить попадания на борт лиц, которым будет отказано во въезде в соответствии с указами президента США.
Отменены рейсы: Киев - Ивано-Франковск от 12 ноября и Ивано-Франковск - Киев от 13 ноября, Киев - Львов от 12 ноября и Львов - Киев от 13 ноября, Львов - Мадрид от 13 ноября и Мадрид - Львов от 14 ноября, Львов - Стамбул от 14 ноября и Стамбул - Львов от 14 ноября.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".