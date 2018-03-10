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    авианосец

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Новый авианосец британского флота Queen Elizabeth прибыл в Портсмут
    Крупнейший авианосец Великобритании дал течь после 2 недель службы - СМИ
    07:18 19.12.2017
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    По информации СМИ, проблема с уплотнением вала была обнаружена в ходе морских испытаний Queen Elizabeth, его ремонт запланирован в ходе стоянки в Портсмуте.
    Авианосец Карл Винсон
    Ударная группа ВМС США перебрасывается к берегам Корейского полуострова
    02:27 09.04.2017
    430Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По информации анонимного американского источника, ударное соединение ВМС США с авианосцем "Карл Винсон" направится к Корейскому полуострову из Сингапура.
    Авианосец США присоединился к масштабным учениям в Южной Корее. Видео
    Авианосец США присоединился к масштабным учениям в Южной Корее 
    05:09 14.03.2016
    114Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    В составе палубной авиации корабля около 80 единиц техники, в том числе истребители-бомбардировщики F/A-18 Hornet, палубные самолеты EA-6 Prowler и E-2 Hawkeye.
    Иранский дрон следил за авианосцем США в Персидском заливе. Видео
    Иранский дрон следил за авианосцем США в Персидском заливе 
    06:47 30.01.2016
    203Снятие санкций с Ирана
    Невооруженный беспилотный летательный аппарат Ирана пролетал непосредственно над американским авианосцем во время его нахождения в международных водах Персидского залива.
    Яценюк посетил авиабазу НАТО и побывал на авианосце Гарри Трумэн
    Яценюк посетил авиабазу НАТО и побывал на авианосце "Гарри Трумэн"
    19:29 03.12.2015
    323АТО: в предчувствии военного положения.
    Авианосец "Гарри Трумэн" сделал остановку на военно-морской авиационной базе вооруженных сил НАТО "Сигонелла" у побережья Италии в Средиземном море.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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