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Тег
авианосец
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
5
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Крупнейший авианосец Великобритании дал течь после 2 недель службы - СМИ
07:18 19.12.2017
922
По информации СМИ, проблема с уплотнением вала была обнаружена в ходе морских испытаний Queen Elizabeth, его ремонт запланирован в ходе стоянки в Портсмуте.
Ударная группа ВМС США перебрасывается к берегам Корейского полуострова
02:27 09.04.2017
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Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
По информации анонимного американского источника, ударное соединение ВМС США с авианосцем "Карл Винсон" направится к Корейскому полуострову из Сингапура.
Авианосец США присоединился к масштабным учениям в Южной Корее
05:09 14.03.2016
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Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
В составе палубной авиации корабля около 80 единиц техники, в том числе истребители-бомбардировщики F/A-18 Hornet, палубные самолеты EA-6 Prowler и E-2 Hawkeye.
Иранский дрон следил за авианосцем США в Персидском заливе
06:47 30.01.2016
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Снятие санкций с Ирана
Невооруженный беспилотный летательный аппарат Ирана пролетал непосредственно над американским авианосцем во время его нахождения в международных водах Персидского залива.
Яценюк посетил авиабазу НАТО и побывал на авианосце "Гарри Трумэн"
19:29 03.12.2015
323
АТО: в предчувствии военного положения.
Авианосец "Гарри Трумэн" сделал остановку на военно-морской авиационной базе вооруженных сил НАТО "Сигонелла" у побережья Италии в Средиземном море.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
0
Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
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Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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