Согласно информации пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, РФ не обещала финансовую помощь, потому что ее никто не просил. "Путин сам сказал на пресс-конференции, что за помощью никто не обращался", - отметил он.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".