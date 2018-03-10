Протестующие у Администрации президента требуют провести люстрацию в правоохранительных органах. Активистка "Автомайдана" Таисия Гайда пояснила, какие конкретно требования протестующие выдвинули к Петру Порошенко.
По словам временно исполняющего обязанности председателя центральной аттестационной комиссии Павла Казарьяна, на сайте МВД есть специальный раздел, где любой желающий может оставить свои жалобы на конкретных сотрудников николаевской полиции.
Еще не до конца ликвидированная милиция Украины решила не сдаваться без боя - профсоюз сотрудников МВД обратился в суд с требованием отменить переаттестацию личного состава. И теперь Авакову придется изыскивать новый способ реформировать ведомство.
Около тысячи правоохранителей провели митинг у здания Министерства внутренних дел Украины, протестуя против проведения переаттестации. Протестующие планируют митинговать на протяжении всей следующей недели.
В Киеве неаттестованные правоохранители пикетировали здание Министерства внутренних дел Украины. Несмотря на законный выходной, с самого утра в украинском сегменте соцсетей это событие породило немало споров и различных комментариев.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".