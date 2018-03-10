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    аттестация

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Автомайдан под АП зажег шины
    Активистка о протестах под АП: требуем порядка в прокуратурах
    10:30 09.04.2016
    305Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    Протестующие у Администрации президента требуют провести люстрацию в правоохранительных органах. Активистка "Автомайдана" Таисия Гайда пояснила, какие конкретно требования протестующие выдвинули к Петру Порошенко.
    Аттестация работников МВД в ряды Национальной полиции Украины. Архивное фото
    В Николаеве началась переаттестация полиции
    05:41 23.02.2016
    762Последствия реформы МВД. Дело Шевцова
    По словам временно исполняющего обязанности председателя центральной аттестационной комиссии Павла Казарьяна, на сайте МВД есть специальный раздел, где любой желающий может оставить свои жалобы на конкретных сотрудников николаевской полиции.
    Акция правоохранителей, не прошедших переаттестацию
    Милиция vs полиция: война не на жизнь, а на смерть
    18:54 19.12.2015
    4291Последствия реформы МВД. Дело Шевцова
    Еще не до конца ликвидированная милиция Украины решила не сдаваться без боя - профсоюз сотрудников МВД обратился в суд с требованием отменить переаттестацию личного состава. И теперь Авакову придется изыскивать новый способ реформировать ведомство.
    Акция правоохранителей, не прошедших переаттестацию
    Митинг правоохранителей, не прошедших переаттестацию 
    18:14 13.12.2015
    539Последствия реформы МВД. Дело Шевцова
    Около тысячи правоохранителей провели митинг у здания Министерства внутренних дел Украины, протестуя против проведения переаттестации. Протестующие планируют митинговать на протяжении всей следующей недели.
    Геращенко рассказал об аттестации и зарплате полиции
    Геращенко рассказал о переаттестации правоохранителей 
    16:11 13.12.2015
    809Последствия реформы МВД. Дело Шевцова
    Несколько сотен правоохранителей, которые не прошли тесты и переаттестацию в ряды полиции, пикетировали здание МВД Украины в Киеве. Протестующие заявили, что критерии оценки остаются непонятными.
    Акция правоохранителей, не прошедших переаттестацию
    Обзор соцсетей: милицейский Майдан
    15:24 13.12.2015
    2012Последствия реформы МВД. Дело Шевцова
    В Киеве неаттестованные правоохранители пикетировали здание Министерства внутренних дел Украины. Несмотря на законный выходной, с самого утра в украинском сегменте соцсетей это событие породило немало споров и различных комментариев.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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