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    астронавты

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Внеземная радость. Астронавты НАСА показали трюки со спиннером. Видео
    Внеземная радость. Астронавты NASA показали трюки со спиннером на МКС 
    04:30 15.10.2017
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    Астронавты NASA на МКС показали, как крутится спиннер в условиях невесомости. На кадрах астронавты не только крутили устройство различными способами, но и сами вращались вокруг своей оси.
    NASA показало марсианскую Валькирию. Видео
    В США показали первого колонизатора Марса робота-гуманоида "Валькирию" 
    06:14 18.06.2017
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    Исследователи Американского космического агентства и Космического центра имени Линдона Джонсона показали возможности робота-гуманоида "Валькирия", которого в будущем планируют отправить на Марс.
    Вид с борта МКС
    Во вторник экипаж МКС экстренно выйдет в открытый космос для ремонта - НАСА
    03:44 22.05.2017
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    Один из двух MDM–ретрансляторовов МКС вышел из строя в субботу. Как сообщили в НАСА, поломка не представляет опасности для жизни экипажа и работы станции.
    Time опубликовал неизвестные фотографии, сделанные во время лунных миссий
    Ранее неизвестные снимки лунных миссий НАСА 
    16:19 31.03.2017
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    Журнал Time опубликовал ранее неизвестные фотографии из новой книги Apollo VII—XVII, сделанные астронавтами США во время миссий космической программы "Аполлон".
    Юджин Сернан
    Последний астронавт, побывавший на Луне, скончался в США
    23:42 16.01.2017
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    Согласно сообщению НАСА в соцсетях, в организации огорчены кончиной астронавта НАСА в отставке Юджина Сернана - последнего человека, ступавшего по Луне.
    Космонавт Джон Гленн
    Легендарный американский астронавт Джон Гленн скончался в США - СМИ
    23:11 08.12.2016
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    По данным американских СМИ, знаменитый астронавт Джон Гленн умер в Медицинском центре Wexner в столице штата Огайо – Колумбусе в окружении родных и близких.
    Тренировка будущих покорителей Марса
    Ученые на Гавайях завершили эксперимент по имитации миссии на Марс
    01:58 29.08.2016
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    По словам участника эксперимента Сиприена Версо, полет на Марс в недалеком будущем вполне реален, технические и психологические проблемы вполне можно преодолеть.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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