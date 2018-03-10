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астронавты
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
7
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Внеземная радость. Астронавты NASA показали трюки со спиннером на МКС
04:30 15.10.2017
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Астронавты NASA на МКС показали, как крутится спиннер в условиях невесомости. На кадрах астронавты не только крутили устройство различными способами, но и сами вращались вокруг своей оси.
В США показали первого колонизатора Марса робота-гуманоида "Валькирию"
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Исследователи Американского космического агентства и Космического центра имени Линдона Джонсона показали возможности робота-гуманоида "Валькирия", которого в будущем планируют отправить на Марс.
Во вторник экипаж МКС экстренно выйдет в открытый космос для ремонта - НАСА
03:44 22.05.2017
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Один из двух MDM–ретрансляторовов МКС вышел из строя в субботу. Как сообщили в НАСА, поломка не представляет опасности для жизни экипажа и работы станции.
Ранее неизвестные снимки лунных миссий НАСА
16:19 31.03.2017
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Журнал Time опубликовал ранее неизвестные фотографии из новой книги Apollo VII—XVII, сделанные астронавтами США во время миссий космической программы "Аполлон".
Последний астронавт, побывавший на Луне, скончался в США
23:42 16.01.2017
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Согласно сообщению НАСА в соцсетях, в организации огорчены кончиной астронавта НАСА в отставке Юджина Сернана - последнего человека, ступавшего по Луне.
Легендарный американский астронавт Джон Гленн скончался в США - СМИ
23:11 08.12.2016
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По данным американских СМИ, знаменитый астронавт Джон Гленн умер в Медицинском центре Wexner в столице штата Огайо – Колумбусе в окружении родных и близких.
Ученые на Гавайях завершили эксперимент по имитации миссии на Марс
01:58 29.08.2016
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По словам участника эксперимента Сиприена Версо, полет на Марс в недалеком будущем вполне реален, технические и психологические проблемы вполне можно преодолеть.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
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Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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