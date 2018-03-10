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    арсенал

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Мирная блокада Донбасса: полиция обнаружила арсенал оружия. Видео
    "Мирная" блокада Донбасса: полиция обнаружила арсенал оружия 
    23:58 04.03.2017
    482Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    В Луганской области правоохранители обнаружили взрывчатку на месте проведения акции по блокированию торговли с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Об этом сообщила в субботу пресс-служба полиции.
    Полиция обнаружила в гараже в Киеве арсенал боеприпасов
    Полиция обнаружила в гараже в Киеве арсенал боеприпасов 
    04:07 17.12.2016
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    Правоохранители установили личность злоумышленника - это 45-летний киевлянин, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Следствию мужчина сообщил, что нашел боеприпасы три года назад во время уборки в гараже.
    В ЛНР обнаружили около пяти тысяч боеприпасов в заброшенном доме
    В ЛНР обнаружили около 5 тыс боеприпасов в заброшенном доме 
    06:32 05.06.2016
    349Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    Правоохранители самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружили восемь автоматов, пулемет, гранатометы и около 5 тысяч боеприпасов в заброшенном доме в городе Перевальск, сообщили вв центре общественных связей МВД ЛНР.
    Полиция обнаружила большой арсенал оружия в киевском гараже
    Полиция обнаружила большой арсенал оружия в киевском гараже 
    05:50 04.06.2016
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    В одном из столичных гаражей на Подоле силовики нашли почти 60 гранат, запалы к ним, электродетонаторы, детонирующие шнуры, самодельные взрыватели, взрывные пакеты, ящики с патронами различного калибра и оружие.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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