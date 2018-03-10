В Луганской области правоохранители обнаружили взрывчатку на месте проведения акции по блокированию торговли с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Об этом сообщила в субботу пресс-служба полиции.
Правоохранители установили личность злоумышленника - это 45-летний киевлянин, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Следствию мужчина сообщил, что нашел боеприпасы три года назад во время уборки в гараже.
Правоохранители самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружили восемь автоматов, пулемет, гранатометы и около 5 тысяч боеприпасов в заброшенном доме в городе Перевальск, сообщили вв центре общественных связей МВД ЛНР.
В одном из столичных гаражей на Подоле силовики нашли почти 60 гранат, запалы к ним, электродетонаторы, детонирующие шнуры, самодельные взрыватели, взрывные пакеты, ящики с патронами различного калибра и оружие.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".