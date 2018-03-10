В Литве возросло число жителей страны, которые приобретали и потребляли алкоголь, оказавшийся на рынке незаконно. Вместе с тем менее половины литовцев против незаконной продажи крепких алкогольных напитков.
По словам экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, однажды у него с президентом Порошенко был разговор, в котором глава государства высказал сомнение в том, что в стране могут производиться вина хорошего качества.
По словам заместителя главного врача Борипольской центральной районной больницы Евгения Черенка, доктор, а также младшая медицинская сестра, которые в нетрезвом состоянии принимали пострадавших в ДТП, были уволены без права восстановления на работе.
В столице Украины появилась группа неизвестных, которые нападают на граждан, распивающих спиртное в неположенных местах. Так активисты якобы борются с пьянством, но при этом рискуют поплатиться свободой.
суточное производство на заводе составляло до 2 тысяч ящиков, а прибыль — от 100 тысяч гривен (около 3,7 тысячи долларов по текущему курсу) до 0,5 миллиона гривен (около 18,5 тысячи долларов по текущему курсу) в сутки.
Согласно исследованию, под воздействием алкоголя дофамин оказывает влияние на "центр удовлетворения" в мозге, вызывая чувство предвкушения наслаждения от возможности выпить спиртное и само наслаждение от процесса.
Зампредседателя комиссии горсовета по вопросам торговли, предпринимательства и регуляторной политики Сергей Башлаков в эфире ГС заявил, что на сегодняшний день этот вопрос регулируется Законом Украины "Об обороте этилового спирта".
Глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслан Соболь в эфире ГС позитивно оценил изменения, внесенные в мораторий на проверки бизнеса в 2017 году. По его словам, именно полный запрет привел к отравлению людей некачественным алкоголем.
Генеральный директор ассоциации "Укрводка" Владимир Остапюк и директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко прокомментировали, как повышение акцизного сбора на спиртовые и табачные изделия отразится на производителях и оптовиках.
Независимый аналитик рынка алкогольных напитков Игорь Товкач заявил, что повышение цен не поможет в борьбе с нелегальными производителями, однако позволит честным предприятиям выдержать налоговую нагрузку.
Специальный корреспондент Голоса Столицы Александр Ивасивка сообщил, что мэр Киева Виталий Кличко на заседании Антикоррупционного совета рассказал об опыте итальянских коллег, которые свои совещания проводят стоя и в ускоренном режиме.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".