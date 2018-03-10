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    алкоголь

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 32
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    Продажа алкоголя. Архивное фото
    Акцизы наступают! Алкоголь и сигареты в Литве прячутся "в тень"
    15:52 29.12.2017
    198
    В Литве возросло число жителей страны, которые приобретали и потребляли алкоголь, оказавшийся на рынке незаконно. Вместе с тем менее половины литовцев против незаконной продажи крепких алкогольных напитков.
    Петр Порошенко и Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Саакашвили сообщил, что и сколько любит пить Порошенко
    23:31 02.12.2017
    39906Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По словам экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, однажды у него с президентом Порошенко был разговор, в котором глава государства высказал сомнение в том, что в стране могут производиться вина хорошего качества.
    Скорая помощь. Архивное фото
    Нетрезвого врача, принимавшего пострадавших в ДТП, уволили из больницы
    22:08 07.08.2017
    148
    По словам заместителя главного врача Борипольской центральной районной больницы Евгения Черенка, доктор, а также младшая медицинская сестра, которые в нетрезвом состоянии принимали пострадавших в ДТП, были уволены без права восстановления на работе.
    Бутылка пива. Архивное фото
    Пьянству бой. В Киеве неизвестные кулаками отучают пить в общественных местах
    16:47 06.05.2017
    631Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    В столице Украины появилась группа неизвестных, которые нападают на граждан, распивающих спиртное в неположенных местах. Так активисты якобы борются с пьянством, но при этом рискуют поплатиться свободой.
    Полиция пресекла масштабное производство поддельного алкоголя
    Полиция пресекла масштабное производство поддельного алкоголя - Аваков
    22:46 25.03.2017
    142
    суточное производство на заводе составляло до 2 тысяч ящиков, а прибыль — от 100 тысяч гривен (около 3,7 тысячи долларов по текущему курсу) до 0,5 миллиона гривен (около 18,5 тысячи долларов по текущему курсу) в сутки.
    СБУ изъяла в Донбассе поддельный алкоголь на 30 млн грн
    СБУ изъяла в Донбассе поддельный алкоголь на 30 млн грн
    06:52 19.03.2017
    216
    Правоохранители установили, что производством фальсифицированного алкоголя занимался житель Славянска, реализовывая его через торговые сети региона.
    Алкогольный напиток. Архивное фото
    Учёные выяснили причину алкоголизма
    19:21 09.03.2017
    490
    Согласно исследованию, под воздействием алкоголя дофамин оказывает влияние на "центр удовлетворения" в мозге, вызывая чувство предвкушения наслаждения от возможности выпить спиртное и само наслаждение от процесса.
    Киевский городской совет
    Депутат Киевсовета: отмена запрета на продажу алкоголя ночью - маловероятна
    03:12 23.02.2017
    74Стрельба в Киеве. Разборки с участием нардепа
    Зампредседателя комиссии горсовета по вопросам торговли, предпринимательства и регуляторной политики Сергей Башлаков в эфире ГС заявил, что на сегодняшний день этот вопрос регулируется Законом Украины "Об обороте этилового спирта".
    Независимый аналитик рынка алкогольных напитков Игорь Товкач.
    Подорожание водки и реакция на теневом рынке алкоголя
    18:41 15.01.2017
    1017
    Независимый аналитик рынка алкогольных напитков Игорь Товкач заявил в эфире "ГС", что нелегальный рынок алкоголя в Украине еще больше увеличится в 2017-ом году.
    Продажа алкоголя. Архивное фото
    Новые акцизы на алкоголь и сигареты вступили в силу
    01:30 02.01.2017
    1389Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Повышается акциз на спирт этиловый на 20% с нынешних 105,8 гривен/литр до 126,96 гривен/литр, на пиво на 12% - с 2,48 гривен/литр до 2,78 гривен/литр.
    В Киеве возле станции метро Петровка демонтируют МАФы
    В Киеве возле станции метро "Петровка" демонтируют МАФы 
    14:32 07.12.2016
    469Стрельба в Киеве. Разборки с участием нардепа
    По информации СМИ, демонтаж плановый, поскольку в последнее время КГГА запланировала демонтировать 140 киосков, в которых незаконно торговали алкоголем..
    Экономический эксперт Всеволод Степанюк
    Степанюк: повышение акциза на алкоголь - индексация на уровень инфляции
    06:13 04.12.2016
    907Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Экономический эксперт Всеволод Степанюк в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что повышение акциза на алкоголь не приведет к пополнению украинского бюджета.
    Председатель Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса Руслан Соболь
    В отравлении людей суррогатом виноват мораторий на проверки бизнеса - Соболь
    00:56 04.11.2016
    274Жертвы алкоголя. Смертельное отравление в Харьковской области
    Глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслан Соболь в эфире ГС позитивно оценил изменения, внесенные в мораторий на проверки бизнеса в 2017 году. По его словам, именно полный запрет привел к отравлению людей некачественным алкоголем.
    Производство водки
    В Харькове суд взял под домашний арест владельцев магазинов с суррогатным алкоголем
    04:17 26.09.2016
    198Жертвы алкоголя. Смертельное отравление в Харьковской области
    В Изюмском и Харьковском районах суд определил двум владельцам магазинов, где продавался суррогатный алкоголь, меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением браслета.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Отравление суррогатом на Харьковщине. Спецкор: ситуация критическая
    09:12 25.09.2016
    1522Жертвы алкоголя. Смертельное отравление в Харьковской области
    Спецкор радиостанции Голос Столицы Юрий Ларин сообщил, что за фактом смерти людей от "паленой" водки в Харьковской области задержаны трое владельцев магазинов, где она продавалась.
    Бутылки пива. Архивное фото
    Алкоголь, пиво и сигареты снова дорожают. Комментарии экспертов
    15:16 20.09.2016
    1832Повышение соцстандартов или пыль в глаза
    Генеральный директор ассоциации "Укрводка" Владимир Остапюк и директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко прокомментировали, как повышение акцизного сбора на спиртовые и табачные изделия отразится на производителях и оптовиках.
    В цехе ООО Южная столица. Архивное фото
    К чему приведет повышение цен на алкоголь. Мнение эксперта
    16:18 19.08.2016
    1020Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    Независимый аналитик рынка алкогольных напитков Игорь Товкач заявил, что повышение цен не поможет в борьбе с нелегальными производителями, однако позволит честным предприятиям выдержать налоговую нагрузку.
    Здание Антимонопольного комитета Украины
    АМК лоббирует интересы алкогольных МАФов – депутат
    13:41 24.06.2016
    112Стрельба в Киеве. Разборки с участием нардепа
    Антимонопольный комитет признал незаконным решение Киевсовета о запрете продажи алкоголя в МАФах. Депутат Киевсовета Денис Москаль заявил в эфире радиостанции 106FM, что запрет отменять не планируют.
    Мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции с руководителями районов, посвященной вопросам благоустройства в Киеве
    Итальянский опыт. Кличко после Флоренции фонтанирует идеями - спецкор
    16:09 25.04.2016
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    Специальный корреспондент Голоса Столицы Александр Ивасивка сообщил, что мэр Киева Виталий Кличко на заседании Антикоррупционного совета рассказал об опыте итальянских коллег, которые свои совещания проводят стоя и в ускоренном режиме.
    Бутылка пива. Архивное фото
    Дорогое удовольствие. Рост штрафов за распитие алкоголя
    10:38 24.04.2016
    2138Стрельба в Киеве. Разборки с участием нардепа
    Размер штрафа за распитие алкоголя в общественных местах не соответствует современным реалиям, считает заместитель начальника Управления патрульной полиции в городе Киеве Дмитрий Евдокимов.
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