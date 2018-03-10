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    альянсы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Флаги НАТО и Украины
    Украина-НАТО: приглашение к приглашению
    09:06 13.11.2017
    1287НАТО: надо или не надо?
    Усилит ли Украина НАТО? Нет. Блоку придется бороться с отечественной коррупцией, обновлять стратегическую инфраструктуру и доукомплектовывать армию. Альянс не справляется с собственными проблемами, ему необходимо будит справиться еще и с нашими.
    Андрей Парубий. Архивное фото
    После Черногории Украина станет следующей страной, которая вступит в НАТО - спикер
    17:11 03.07.2017
    207НАТО: надо или не надо?
    По словам председателя Верховной Рады Андрея Парубия, Украина должна делать все возможное, чтобы к 2020 году привести сектор безопасности Украины к стандартам НАТО, а после того - нужно будет только политическое решение.
    Флаг Черногории
    В понедельник Черногория формально становится 29-м членом НАТО
    04:59 05.06.2017
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    Согласно Североатлантическому (Вашингтонскому) договору, присоединение страны к альянсу происходит с передачей страной на хранение правительству Соединенных Штатов Америки документа о ее присоединении к этому договору.
    НАТО
    НАТО не считает РФ врагом - командующий ВМС альянса
    22:56 20.11.2016
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    Как заявил командующий ВМС НАТО вице-адмирал Клайв Джонстон, Россия может строить и дислоцировать где-то свой флот, но НАТО не намерено ее останавливать. По его словам, у НАТО нет желания ввязываться в новую холодную войну.
    НАТО
    В НАТО не готовы поддержать членство Украины в альянсе - Порошенко
    20:40 05.09.2015
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    По словам президента Украины Петра Порошенко, Украина пока не просила членства в альянсе, однако впервые в истории больше 50% украинцев поддерживает членство в НАТО.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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