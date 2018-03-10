Усилит ли Украина НАТО? Нет. Блоку придется бороться с отечественной коррупцией, обновлять стратегическую инфраструктуру и доукомплектовывать армию. Альянс не справляется с собственными проблемами, ему необходимо будит справиться еще и с нашими.
По словам председателя Верховной Рады Андрея Парубия, Украина должна делать все возможное, чтобы к 2020 году привести сектор безопасности Украины к стандартам НАТО, а после того - нужно будет только политическое решение.
Согласно Североатлантическому (Вашингтонскому) договору, присоединение страны к альянсу происходит с передачей страной на хранение правительству Соединенных Штатов Америки документа о ее присоединении к этому договору.
Как заявил командующий ВМС НАТО вице-адмирал Клайв Джонстон, Россия может строить и дислоцировать где-то свой флот, но НАТО не намерено ее останавливать. По его словам, у НАТО нет желания ввязываться в новую холодную войну.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".