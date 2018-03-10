Во вторник у здания Лукьяновского СИЗО состоялась акция ко Дню украинского политзаключенного. На акции присутствовали около ста человек, среди которых были активисты "Правого сектора", "Свободы" и "Тризуба".
Протестующие из числа курдских активистов оставили здание парламента около 2 часов ночи по местному времени (3.00 по Киеву), после того как делегация от демонстрантов провела переговоры с представителями мэрии.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".