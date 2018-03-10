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    акция протеста

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Концерт у Лукьяновского СИЗО ко Дню Украинского политзаключенного. Видео
    Концерт у Лукьяновского СИЗО ко Дню украинского политзаключенного 
    21:47 12.01.2016
    207
    Во вторник у здания Лукьяновского СИЗО состоялась акция ко Дню украинского политзаключенного. На акции присутствовали около ста человек, среди которых были активисты "Правого сектора", "Свободы" и "Тризуба".
    Массовая демонстрация в Бразилии закончилась жесткими столкновениями с полицией
    Массовая демонстрация в Бразилии закончилась столкновениями с полицией 
    19:18 10.01.2015
    95
    В бразильском Сан-Паулу акция протеста против повышения тарифов на транспорт переросла в жестокие столкновения с полицией. По меньшей мере 32 человека были арестованы.
    В Турции полиция применила водометы для разгона протестующих учителей
    В Турции полиция применила водометы для разгона протестующих учителей 
    04:13 21.12.2014
    83
    Демонстрация была организована профсоюзом работников образования под лозунгом "за светское образование и уважение к труду".
    Полиция в США. Архивное фото
    В Калифорнии задержаны 45 человек после акции протеста
    20:41 14.12.2014
    47
    Никаких попыток прорвать оцепление не было. Также не поступало сообщений о насилии со стороны протестующих. В Окленде участие в акции протеста приняли от 2,5 тысяч до трех тысяч человек.
    В Мексике мужчина поджег себя в знак протеста против решения суда
    В Мексике мужчина поджег себя в знак протеста против решения суда (18+) 
    03:34 08.12.2014
    145
    Мексиканец позволил себя поджечь и весь объятый пламенем бросался из стороны в сторону. Люди пытались его потужить подручными средствами.
    Сторонники протестного движения Occupy Central на митинге в районе Mong Kok в Гонконге.
    Новые столкновения полиции и демонстрантов прошли в Гонконге
    23:53 14.10.2014
    65
    Для разгона демонстрантов стражи порядка были вынуждены использовать баллончики с перцовым газом.
    Митинг бойцов Нацгвардии возле администрации Порошенко
    Порошенко назвал пикет нацгвардейцев попыткой дискредитировать армию
    16:40 14.10.2014
    237Бунт срочников Нацгвардии
    Порошенко в Запорожье прокомментировал вчерашний бунт нацгвардейцев: "мы с честью справились с попыткой дискредитировать украинское войско".
    Марш сторонников УПА в Киеве
    Задержан милиционер, участвовавший в беспорядках под Радой
    16:14 14.10.2014
    209Последнее заседание ВР перед выборами: голосование, скандалы, протесты
    За совершение противоправных действий правоохранители задержали более 30 человек, один из которых является работником милиции.
    Митинг бойцов Нацгвардии возле администрации Порошенко
    Митинг бойцов Нацгвардии возле администрации Порошенко 
    22:55 13.10.2014
    722"Режим тишины" на Донбассе.
    В понедельник днем несколько сотен военнослужащих Нацгвардии пришли из казарм под Киевом к зданию администрации Петра Порошенко в центре столицы.
    Митингующие в Киеве бойцы нацгвардии
    Митинговавшие в Киеве бойцы Нацгвардии возвращаюся к местам дислокации
    21:48 13.10.2014
    390"Режим тишины" на Донбассе.
    Военнослужащие покидают место митинга организованными колоннами на армейском транспорте.
    Гонконг: ночные стычки манифестантов с полицией
    Гонконг: ночные стычки манифестантов с полицией 
    05:00 13.10.2014
    214
    В одном из кварталов Гонконга в ночь на воскресенье произошли столкновения между полицией и участниками уличного движения гражданского неповиновения.
    Флаг Каталонии
    Студенты Валенсии и Каталонии устраивают акции в поддержку самоопределения
    05:55 09.10.2014
    108
    Студенты объяснили, что эта акция проводится в связи с Днем Валенсийского сообщества, отмечаемого 9 октября.
    Машина турецкой скорой помощи
    В ходе протестов в Турции погибли около 15 человек
    04:55 08.10.2014
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    В понедельник по многим турецким городам прошла волна протестов курдского населения против политики невмешательства Турции в конфликт в Сирии.
    Полиция. Архивное фото
    Требовавшие усилить борьбу с ИГ активисты покинули парламент Нидерландов
    05:46 07.10.2014
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    Протестующие из числа курдских активистов оставили здание парламента около 2 часов ночи по местному времени (3.00 по Киеву), после того как делегация от демонстрантов провела переговоры с представителями мэрии.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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