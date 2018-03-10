Чтобы граждан Украины лечили квалифицированные специалисты с надлежащей подготовкой, требования для вступления на медицинские специальности ужесточили, подчеркнул директор департамента высшего образования МОН Олег Шаров.
Директор Департамента высшего образования Минобразования Украины Олег Шаров в эфире "ГС" отметил, что проблема образования - не в чрезмерном спросе на определенные профессии, а в слабой школьной подготовке поступающих.
Согласно информации, при поступлении есть особые условия для людей, которые потеряли кого-то из родителей в зоне АТО. Эти люди поступают на льготных условиях, относятся к группе льготников, поступающих вне конкурса.
Для украинских абитуриентов начинается нервное время – стартует вступительная кампания. В этом году сокращается количество бюджетников, поступающие смогут выбирать приоритетный вуз, а для переселенцев не будет льгот – в бюджете не заложено денег.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".