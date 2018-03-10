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    абитуриенты

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Студенты на лекции
    Ученье - свет, а поступление - мрак. Сюрпризы для абитуриентов
    11:21 20.10.2017
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    Минобразования обнародовало новые правила поступления в вузы, сделав фиксированным перечень конкурсных предметов и установив планку для желающих попасть на медспециальности.
    Олег Шаров
    Абитуриент-2018: что нужно знать
    12:52 19.10.2017
    311Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Чтобы граждан Украины лечили квалифицированные специалисты с надлежащей подготовкой, требования для вступления на медицинские специальности ужесточили, подчеркнул директор департамента высшего образования МОН Олег Шаров.
    Студенты на лекции
    Минобразования назвало наиболее популярные специальности у поступающих в вузы
    03:14 09.08.2017
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    Директор Департамента высшего образования Минобразования Украины Олег Шаров в эфире "ГС" отметил, что проблема образования - не в чрезмерном спросе на определенные профессии, а в слабой школьной подготовке поступающих.
    Студенты. Архивное фото
    В МОН рассказали о льготных условиях поступления в вузы
    20:04 12.07.2015
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    Согласно информации, при поступлении есть особые условия для людей, которые потеряли кого-то из родителей в зоне АТО. Эти люди поступают на льготных условиях, относятся к группе льготников, поступающих вне конкурса.
    Абитуриентка. Архивное фото
    Правила поступления в вузы-2015: что нового? Разъяснения Минобразования
    17:24 12.07.2015
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    Для украинских абитуриентов начинается нервное время – стартует вступительная кампания. В этом году сокращается количество бюджетников, поступающие смогут выбирать приоритетный вуз, а для переселенцев не будет льгот – в бюджете не заложено денег.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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