В последние дни Донецк подобно осени живёт с частой сменой настроения. И хотя столица шахтёрского края постепенно оживает после более чем годовалой изнурительной войны, многие жители до сих пор не понимают, какая участь уготована региону в будущем.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".