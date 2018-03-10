Всемирная организация здравоохранения сообщила об успехе испытаний вакцины против вируса Эбола. Испытания проводят власти Гвинеи совместно с ВОЗ, организацией "Врачи без границ" и Норвежским институтом общественного здравоохранения.
Согласно информации, Ульд Шейх Ахмед будет сотрудничать с членам Совета Безопасности, Советом сотрудничества государств Персидского залива, правительствами и другими партнерами в регионе, а также миссией ООН в стране.
Решение о помещении на карантин политик принял сам. По его словам, он чувствует себя хорошо, у него нет никаких признаков болезни. Согласно информации, врачи будут следить за состоянием всех сотрудников.
Согласно статистике, в трех наиболее пострадавших странах - Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне - количество зараженных Эболой составило 23 тысячи 825 человек. От смертельной болезни скончалось 9 тысяч 660 человек.
Телеканал NBC News сообщает, что 33-летний мужчина во вторник в качестве помощника оператора вошел в состав съемочной группы в либерийской столице Монровии, а уже на следующий день почувствовал симптомы заболевания.
МИД Эстонии направил в Фонд ООН по борьбе с вирусом Эбола 40 тысяч евро. Кроме того, Эстония поддержала деятельность Всемирной организации здравоохранения по предотвращению эпидемии суммой в 60 тысяч евро.
Вирус Эбола стремительно распространяется по Западной Африке. В настоящее время случаи заражения уже зарегистрированы в Либерии, Сьерра-Леоне, Гвинее, Нигерии, Демократической Республике Конго и Сенегале.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".