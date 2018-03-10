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    вирус Эбола

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 16
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    ВОЗ сообщила об успехе испытаний вакцины против Эболы
    ВОЗ сообщила об успехе испытаний вакцины против Эболы 
    10:54 01.08.2015
    158Эпидемия Эболы
    Всемирная организация здравоохранения сообщила об успехе испытаний вакцины против вируса Эбола. Испытания проводят власти Гвинеи совместно с ВОЗ, организацией "Врачи без границ" и Норвежским институтом общественного здравоохранения.
    Распространение вируса Эбола в мире
    В Либерии больше нет лихорадки Эбола - "Врачи без границ"
    08:39 09.05.2015
    80Эпидемия Эболы
    Согласно статистике ВОЗ, от заболевания погибло 11 тысяч 7 человек, зараженных насчитывается уже 26 тысяч 626 человек.
    Генсекретарь ООН Пан Ги Мун
    Генсек ООН назначил спецпредставителя по Йемену и главу миссии по Эболе
    21:40 25.04.2015
    32Военная кампания в Йемене
    Согласно информации, Ульд Шейх Ахмед будет сотрудничать с членам Совета Безопасности, Советом сотрудничества государств Персидского залива, правительствами и другими партнерами в регионе, а также миссией ООН в стране.
    Быстрый диагностический тест для вируса Эбола eZyscreen
    Вирус Эбола остается угрозой для общественного здравоохранения - ВОЗ
    15:37 10.04.2015
    114Эпидемия Эболы
    Сообщается, что "вирус Эболы остается чрезвычайным событием и представляет угрозу общественному здравоохранению", "однако риск для международного распространения заболевания снижается".
    Машина скорой помощи в Японии
    В Японии госпитализировали иностранца с подозрением на Эболу
    03:23 16.03.2015
    34Эпидемия Эболы
    Мужчине около 40 лет, он проживает в Токио, но национальность его не раскрывается. Мужчина не является медицинским работником, и в Либерии не контактировал с инфицированными вирусом Эбола.
    Распространение вируса Эбола в мире
    Десять граждан США с подозрением на Эболу эвакуируют из Сьерра-Леоне
    22:29 14.03.2015
    69Эпидемия Эболы
    Уточняется, что они имели контакт с заразившимся Эболой гражданином США, который 13 марта был доставлен на родину для лечения.
    Госпитализация зараженного вирусом Эбола
    Число погибших от Эболы превысило 10 тыс человек - ВОЗ
    19:45 12.03.2015
    84Эпидемия Эболы
    Согласно опубликованной статистике, в Гвинее, Либерии и Сьерра Леоне от опасного вируса скончалось 10004 человека.
    Быстрый диагностический тест для вируса Эбола eZyscreen
    Число зараженных вирусом Эбола превысило 24 тысячи человек - ВОЗ
    19:11 06.03.2015
    129Эпидемия Эболы
    Согласно обновленным данным ВОЗ, от вируса Эболы скончалось 9840 человек, при этом количество зараженных смертельной болезнью составило 24 тысячи 14 человек.
    Распространение вируса Эбола в мире
    Вице-президента Сьерра-Леоне поместили на карантин из-за Эболы
    03:01 01.03.2015
    45Эпидемия Эболы
    Решение о помещении на карантин политик принял сам. По его словам, он чувствует себя хорошо, у него нет никаких признаков болезни. Согласно информации, врачи будут следить за состоянием всех сотрудников.
    Барак Обама. Архивное фото
    Заболеваемость Эболой сократилась в Либерии в 20 раз - Обама
    23:04 27.02.2015
    68Эпидемия Эболы
    По последним данным Всемирной организации здравоохранения, лихорадкой Эбола в трех западноафриканских государствах заразились почти 24 человек, 9,6 тысячи скончались.
    Госпитализация зараженного вирусом Эбола
    Число заразившихся Эболой в Африке приближается к 24 тыс человек - ВОЗ
    19:11 27.02.2015
    161Эпидемия Эболы
    Согласно статистике, в трех наиболее пострадавших странах - Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне - количество зараженных Эболой составило 23 тысячи 825 человек. От смертельной болезни скончалось 9 тысяч 660 человек.
    Быстрый диагностический тест для вируса Эбола eZyscreen
    ВОЗ: 100 новых случаев Эболы отмечено в Западной Африке за неделю
    22:50 25.02.2015
    90Эпидемия Эболы
    Почти две трети из них - 63 случая - были отмечены в Сьерра-Леоне. В Гвинее специалисты отметили 35 новых случаев, в Либерии - один.
    Вирус Эбола - медики в защитных костюмах. Архивное фото
    Еще один американец заразился лихорадкой Эбола в Либерии
    04:45 03.10.2014
    314Вирус Эбола шагает по планете
    Телеканал NBC News сообщает, что 33-летний мужчина во вторник в качестве помощника оператора вошел в состав съемочной группы в либерийской столице Монровии, а уже на следующий день почувствовал симптомы заболевания.
    Вирус Эбола - медики в защитных костюмах. Архивное фото
    Два человека помещены в карантин в Сальвадоре из-за угрозы Эболы
    03:21 03.10.2014
    34Вирус Эбола шагает по планете
    Министр здравоохранения страны Виолета Менхивар напомнила, что в минувшем августе такие же меры были применены в отношении сальвадорских военных, выполнявших миссию в Либерии.
    Госпитализация зараженного вирусом Эбола. Архивное фото
    Эстония готова увеличить свой вклад в борьбу с вирусом Эбола
    22:37 02.10.2014
    31Вирус Эбола шагает по планете
    МИД Эстонии направил в Фонд ООН по борьбе с вирусом Эбола 40 тысяч евро. Кроме того, Эстония поддержала деятельность Всемирной организации здравоохранения по предотвращению эпидемии суммой в 60 тысяч евро.
    Логотип ООН на здании штаб-квартиры в Нью-Йорке. Архивное фото
    Спецмиссия ООН по борьбе с Эболой надеется достичь прогресса за 60 дней
    05:44 01.10.2014
    34Вирус Эбола шагает по планете
    Вирус Эбола стремительно распространяется по Западной Африке. В настоящее время случаи заражения уже зарегистрированы в Либерии, Сьерра-Леоне, Гвинее, Нигерии, Демократической Республике Конго и Сенегале.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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