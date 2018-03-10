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    Небесная сотня

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Трогательная речь Порошенко перед архитекторами Мемориала Небесной сотни. Видео
    Трогательная речь Порошенко перед архитекторами мемориала Небесной сотни 
    11:50 20.02.2018
    360Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с архитекторами по проекта мемориала Небесной сотни. Конкурсная комиссия представила двоих финалистов и победителя проектов будущего мемориала Героев Небесной сотни, который будет возведен в центре Киева.
    День памяти Героев Небесной сотни на Майдане. Онлайн-трансляция
    День памяти Героев Небесной Сотни на Майдане 
    17:26 20.02.2016
    804Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    В центре Киева в субботу прошли вече и панихида по погибшим на Евромайдане. Президент Украины Петр Порошенко принял участие в панихиде по героям Небесной сотни.
    В Киеве почтили память погибших на Евромайдане
    Люди в военной форме призывают к бессрочной акции протеста в центре Киева
    17:01 20.02.2016
    1338Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Люди в военной форме зачитали воззвание, в котором потребовали отставки действующих властей, денонсации минских соглашений по Донбассу, по их мнению, невыгодных для Киева, а также освободить политзаключенных в Украине.
    В Киеве почтили память погибших на Евромайдане
    В Киеве почтили память погибших на Евромайдане 
    16:38 20.02.2016
    199Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    В центре Киева проходят акции памяти по погибшим на Евромайдане. Президент Украины Петр Порошенко принял участие в панихиде по героям Небесной сотни. На вече пришли сотни людей.
    Президент с женой почтили память погибших на Майдане
    Президент с женой почтили память погибших на Майдане 
    15:30 20.02.2016
    388Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    В субботу, 20 февраля, во вторую годовщину расстрела активистов Майдана на улице Институтской президент Украины Петр Порошенко вместе с женой Мариной почтили память погибших Героев Небесной Сотни.
    В Одессе почтили память Небесной сотни
    В Одессе почтили память Небесной сотни 
    16:04 21.02.2015
    251Год Революции
    В Одессе вечером, 20 февраля, спустя ровно год с момента трагических событий в Киеве на Майдане, у памятника Дюку состоялась акция памяти, сообщает "Громадське ТБ".
    Мероприятия в память Героев Небесной сотни
    В Киеве 20 февраля почтят память Небесной Сотни
    07:37 19.02.2015
    854
    Сообщается, что чествование начнется в 19.00 с общей минуты молчания, во время которой будут включены так называемые "лучи достоинства" с мест расстрелов героев Небесной сотни.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Трогательная речь Порошенко перед архитекторами Мемориала Небесной сотни. Видео
    Трогательная речь Порошенко перед архитекторами мемориала Небесной сотни 
    11:50 20.02.2018
    360
    Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с архитекторами по проекта мемориала Небесной сотни. Конкурсная комиссия представила двоих финалистов и победителя проектов будущего мемориала Героев Небесной сотни, который будет возведен в центре Киева.
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