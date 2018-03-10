Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с архитекторами по проекта мемориала Небесной сотни. Конкурсная комиссия представила двоих финалистов и победителя проектов будущего мемориала Героев Небесной сотни, который будет возведен в центре Киева.
Люди в военной форме зачитали воззвание, в котором потребовали отставки действующих властей, денонсации минских соглашений по Донбассу, по их мнению, невыгодных для Киева, а также освободить политзаключенных в Украине.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с архитекторами по проекта мемориала Небесной сотни. Конкурсная комиссия представила двоих финалистов и победителя проектов будущего мемориала Героев Небесной сотни, который будет возведен в центре Киева.
Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с архитекторами по проекта мемориала Небесной сотни. Конкурсная комиссия представила двоих финалистов и победителя проектов будущего мемориала Героев Небесной сотни, который будет возведен в центре Киева.
Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с архитекторами по проекта мемориала Небесной сотни. Конкурсная комиссия представила двоих финалистов и победителя проектов будущего мемориала Героев Небесной сотни, который будет возведен в центре Киева.
Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с архитекторами по проекта мемориала Небесной сотни. Конкурсная комиссия представила двоих финалистов и победителя проектов будущего мемориала Героев Небесной сотни, который будет возведен в центре Киева.