В последнее воскресение апреля во французском городе Виши проходит шествие - исторический фестиваль в честь Наполеона III. Ни в одном другом уголке Франции нет такого почтения как в Виши к личности императора Наполеона III.
"Серебряный медведь" за лучший сценарий достался картине "Объединенные штаты любви" Томаша Василевски (Польша/Швеция). Лучшим актером был признан Маджид Мастура, он сыграл в фильме "Хеди" Мохамеда Бена Аттиа (Тунис/Бельгия/Франция).
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".