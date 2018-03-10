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    Фестиваль

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Фестиваль красок в Индии
    Вода и грязь: масштабный фестиваль красок в Индии 
    10:47 09.03.2017
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    В Индии прошел ежегодный индуистский фестиваль весны - Холи, в ходе которого местные жители устраивают шествия, осыпая друг друга цветным порошком, поливая подкрашенной водой и грязью.
    Праздник Наполеона III во французском Виши
    Исторический фестиваль в честь Наполеона III во французском Виши 
    02:29 25.04.2016
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    В последнее воскресение апреля во французском городе Виши проходит шествие - исторический фестиваль в честь Наполеона III. Ни в одном другом уголке Франции нет такого почтения как в Виши к личности императора Наполеона III.
    Берлинский кинофестиваль. Архивное фото
    Главный приз Берлинале достался итальянской картине про беженцев "Огонь в море"
    23:28 20.02.2016
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    "Серебряный медведь" за лучший сценарий достался картине "Объединенные штаты любви" Томаша Василевски (Польша/Швеция). Лучшим актером был признан Маджид Мастура, он сыграл в фильме "Хеди" Мохамеда Бена Аттиа (Тунис/Бельгия/Франция).
    Фестиваль в Сан Ремо
    Группа Stadio стала победителем фестиваля итальянской песни в Сан-Ремо
    03:31 14.02.2016
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    Победитель был определен путем смешанной системы голосования, в которой учитываются голоса телезрителей, оценки профессионального музыкального жюри и мнение так называемого демоскопического жюри.
    В Киеве прошел исторический фестиваль Цивилизация
    В Киеве прошел исторический фестиваль "Цивилизация" 
    17:16 20.09.2015
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    В субботу в Киеве состоялся исторический фестиваль "Цивилизация", участники которого воссоздали истории наиболее выдающихся освободительных сражений от античности до XX века.
    Украинские военные. Архивное фото
    В Киеве пройдет акция-концерт в поддержку армии
    08:24 18.10.2014
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    Почетными гостями концерта будут заслуженные деятели искусств Украины в различных творческих направлениях, народные и популярные артисты.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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