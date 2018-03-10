СБ ООН, говорится в принятой единогласно резолюции, "призывает государства-члены, в том числе в этом регионе, отменить общие ограничения на поездки и ограничения на границах, введенные в результате вспышки Эболы.
Благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс, который базируется в американском Сиэтле, выделит 50 миллионов долларов, на борьбу со смертельным вирусом Эбола в странах Западной Африки, сообщает агентство "Ассошиэйтед Пресс".
В ситуации вокруг лихорадки Эбола наметились положительные сдвиги; обстановка в странах Западной Африки, где продолжает развиваться вспышка, представляется обнадеживающей, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения.
Украина решила последовать примеру России и тоже направила на Восток гуманитарный груз. Фотокорреспондента "МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина все никак не могут найти, а против лидера Компартии Петра Симоненко возбудили дело о сепаратизме.
Вероятность заразиться вирусом Эбола при перелете в самолете крайне низка. Эбола не переносится воздушным путем, а передается от человека к человеку только при прямом контакте с кровью, выделениями, другими жидкостями и органами больного.
Представитель Экономического сообщества стран Западной Африки скончался после заражения лихорадкой Эбола. Погибший участвовал во встрече представителей делегации Либерии с гражданином страны, который также скончался от лихорадки.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".