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    ЗАПАДНАЯ АФРИКА

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Заседание СБ ООН
    СБ ООН призвал снять ограничения на границах стран Африки из-за Эболы
    05:45 19.09.2014
    73Вирус Эбола шагает по планете
    СБ ООН, говорится в принятой единогласно резолюции, "призывает государства-члены, в том числе в этом регионе, отменить общие ограничения на поездки и ограничения на границах, введенные в результате вспышки Эболы.
    Билл Гейтс
    Фонд Билла Гейтса выделяет $50 млн на борьбу с вирусом Эбола
    04:02 11.09.2014
    52Вирус Эбола шагает по планете
    Благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс, который базируется в американском Сиэтле, выделит 50 миллионов долларов, на борьбу со смертельным вирусом Эбола в странах Западной Африки, сообщает агентство "Ассошиэйтед Пресс".
    Вирус геморрагической лихорадки Эбола
    Ситуация с лихорадкой Эбола в странах Западной Африки обнадёживает - ВОЗ
    17:05 21.08.2014
    62Вирус Эбола шагает по планете
    В ситуации вокруг лихорадки Эбола наметились положительные сдвиги; обстановка в странах Западной Африки, где продолжает развиваться вспышка, представляется обнадеживающей, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения.
    Гуманитарная помощь из Днепропетровской области
    Хроника 15 августа: гумпомощь для Востока, дело о сепаратизме и армия Новоросии
    12:24 16.08.2014
    1657
    Украина решила последовать примеру России и тоже направила на Восток гуманитарный груз. Фотокорреспондента "МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина все никак не могут найти, а против лидера Компартии Петра Симоненко возбудили дело о сепаратизме.
    Африканцы. Архивное фото
    Количество жертв вируса Эбола в Западной Африке выросло до 1145 - ВОЗ
    00:04 16.08.2014
    42
    Число погибших в результате заражения лихорадкой Эбола в Западной Африке возросло c 1069 до 1145 человек. Число заразившихся - с 1975 до 2127 человек.
    Шприц. Архивное фото
    Решение проблемы Эболы займет около полугода - "Врачи без границ"
    17:58 15.08.2014
    53Вирус Эбола шагает по планете
    Глава международной гуманитарной организации "Врачи без границ" подчеркнула, что необходимо прежде всего стабилизировать ситуацию в Либерии.
    Флаг Японии
    Япония выделит странам Африки финпомощь для борьбы с лихорадкой Эбола
    09:33 15.08.2014
    32
    Полтора миллиона долларов будут направлены через Всемирную организацию здравоохранения, Детский фонд ООН и МФОКК И КП.
    На борту самолета. Архивное фото
    Риск заражения лихорадкой Эбола при авиаперелете минимален - ВОЗ
    04:18 15.08.2014
    52Вирус Эбола шагает по планете
    Вероятность заразиться вирусом Эбола при перелете в самолете крайне низка. Эбола не переносится воздушным путем, а передается от человека к человеку только при прямом контакте с кровью, выделениями, другими жидкостями и органами больного.
    Жительница Африки. Архивное фото
    ВОЗ заявляет о преуменьшении масштаба вспышки лихорадки Эбола
    02:30 15.08.2014
    48Вирус Эбола шагает по планете
    Количество смертей от лихорадки Эбола и случаев заражения значительно преуменьшает действительный масштаб распространения болезни, считает ВОЗ.
    Лаборатория
    Число смертей от вируса Эбола в Западной Африке выросло до 1069 - ВОЗ
    02:43 14.08.2014
    103Вирус Эбола шагает по планете
    Число погибших в результате заражения лихорадкой Эбола в Западной Африке возросло до 1069 человек. Число заразившихся - до 1975 человек.
    Вирус геморрагической лихорадки Эбола
    Представитель ЭКОВАС скончался в результате заражения лихорадкой Эбола
    04:10 13.08.2014
    92Вирус Эбола шагает по планете
    Представитель Экономического сообщества стран Западной Африки скончался после заражения лихорадкой Эбола. Погибший участвовал во встрече представителей делегации Либерии с гражданином страны, который также скончался от лихорадки.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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