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    ТАЛЛИН

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Таллинн
    Власти Таллина запретили употреблять алкоголь в общественных местах
    15:35 27.08.2014
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    Запрет на публичное употребление алкогольных напитков в Таллине принят в среду на заседании столичной мэрии, которая не согласна с решением властей Эстонии разрешить распитие спиртного в общественных местах.
    Президент США Барак Обама
    Обама встретится с главами стран Балтии 3 сентября - МИД Эстонии
    05:54 16.08.2014
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    Барак Обама 3 сентября прибудет с визитом в Таллин, где встретится с президентом Эстонии Тоомасом Хендриком Ильвесом, премьер-министром Таави Рыйвасом и членами эстонского правительства.
    Самолет заходит на посадку. Архивное фото
    Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Таллина
    06:54 15.08.2014
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    Пассажирский самолет Bombardier CRJ900 эстонской государственной авиакомпании Estonian Air совершил аварийную посадку в аэропорту Таллина, никто не пострадал, сообщила пресс-служба авиакомпании.
    Самолет заходит на посадку. Архивное фото
    Самолет латвийской авиакомпании повредил хвост при посадке в Таллине
    17:11 31.07.2014
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    Самолет латвийской компании Smartlynx Airbus 320, в четверг прибывший в Таллин из болгарского Бургаса, повредил хвост при посадке в аэропорту, никто из пассажиров не пострадал, сообщило Эстонское телевидение.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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