Запрет на публичное употребление алкогольных напитков в Таллине принят в среду на заседании столичной мэрии, которая не согласна с решением властей Эстонии разрешить распитие спиртного в общественных местах.
Самолет латвийской компании Smartlynx Airbus 320, в четверг прибывший в Таллин из болгарского Бургаса, повредил хвост при посадке в аэропорту, никто из пассажиров не пострадал, сообщило Эстонское телевидение.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".