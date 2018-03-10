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    Мексика

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Место, где обнаружены останки. Архивное фото
    Новое массовое захоронение найдено в Мексике
    03:39 23.08.2014
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    Обнаружены останки девяти человек - семи мужчин и двух женщин. По данным властей, тела сильно разложились. Пока личности погибших не установлены.
    Полиция Мексики. Архивное фото
    В Мексике создан "экономический спецназ" - национальная жандармерия
    02:32 23.08.2014
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    Создание жандармерии было одним из предвыборных обещаний Пеньи Ньето, однако изначально предполагалось, что ее численность достигнет 40 тысяч человек.
    Полиция Мексики. Архивное фото
    Шестнадцать человек оказались под завалами здания в Мексике
    09:52 11.07.2014
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    По данным полиции, пострадавшие были каменщиками, работавшими внутри здания. Также пострадали несколько прохожих, находившихся в момент инцидента рядом со стеной дома.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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