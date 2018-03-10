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    МАНИЛА

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Наводнение в Маниле
    Столицу Филиппин затопило в результате проливных дождей 
    05:12 20.09.2014
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    Столицу Филиппин Манилу затопило в результате проливных дождей, которые обрушил на город тропический шторм "Фон-Вон".
    Филиппины. Архивное фото
    Тропический шторм "Фон-Вон" обрушился на столицу Филиппин
    06:09 19.09.2014
    84
    Столицу Филиппин Манилу затопило в результате проливных дождей, которые обрушил на город тропический шторм "Фон-Вон", передает агентство Рейтер.
    Задержание
    Задержанные у аэропорта Манилы хотели взорвать посольство КНР - СМИ
    10:17 02.09.2014
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    Как отмечается, задержанные планировали взрыв в аэропорту на 25 августа, но временно отказались от реализации этого плана. Они также собирались взорвать китайское диппредставительство и один из крупнейших торговых центров филиппинской столицы.
    Аэропорт. Архивное фото
    Бомба обнаружена в автомобиле у аэропорта Манилы
    11:19 01.09.2014
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    Взрывное устройство было обнаружено минувшей ночью на парковке Третьего терминала аэропорта, обслуживающего, в основном, рейсы филиппинских авиаперевозчиков Cebu Pacific и Philippine Airlines.
    Скорая. Архивное фото
    Поезд наземного метро сошел с рельс в Маниле, есть пострадавшие
    13:45 13.08.2014
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    Один из составов остановился на перегоне между двумя станциями из-за проблем с электроподачей. Во время его буксировки произошло расцепление, и аварийный поезд, продолжив путь по инерции, врезался в бетонную стену и сошел с рельс.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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