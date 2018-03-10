Как отмечается, задержанные планировали взрыв в аэропорту на 25 августа, но временно отказались от реализации этого плана. Они также собирались взорвать китайское диппредставительство и один из крупнейших торговых центров филиппинской столицы.
Один из составов остановился на перегоне между двумя станциями из-за проблем с электроподачей. Во время его буксировки произошло расцепление, и аварийный поезд, продолжив путь по инерции, врезался в бетонную стену и сошел с рельс.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".