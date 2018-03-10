"В течение ночи со стороны противника продолжились провокации и беспочвенные обвинения армий Донецкой и Луганской "народных республик" в нарушении достигнутых на переговорах в Минске договоренностей", - сообщили в штабе "ДНР".
Украинские власти заявили, что и они, и ополченцы Донбасса соблюдают достигнутое в пятницу перемирие. В штабе донецких ополченцев РИА Новости сообщили, что из разных городов региона поступают сообщения о продолжении перестрелок.
По данным штаба "ДНР", в районе населенного пункта Победа и окрестностях Дмитровки уничтожено пять БТР, 12 грузовых автомобилей с боеприпасами и ГСМ, погибли или получили ранения 35 украинских силовиков.
Задержание произошло 24 августа в самом центре донецко-макеевской агломерации, контролируемой ополчением. Машину с Анной Моховой и Алексеем Шаповаловым неизвестные вооруженные люди остановили на Макеевском шоссе.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".