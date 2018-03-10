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    МАКЕЕВКА

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 26
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    Гильзы от патронов. Архивное фото
    Два человека погибли и трое ранены в результате обстрела Макеевки
    12:12 19.09.2014
    312Восток Украины. Ни мира, ни войны
    Два человека погибли, еще трое получили ранения в четверг в результате обстрела Макеевки Донецкой области.
    Отделение почты на Востоке. Архивное фото
    "Укрпочта" возобновляет работу отделений в Донецке и Макеевке
    04:45 17.09.2014
    3077Восток: как соблюдается режим прекращения огня
    С 17 сентября запланировано возобновить работу 11-ти отделений почтовой связи в Донецке (1, 12, 17, 30, 48, 50, 54, 62, 92, 111, 117) и 4-х отделений в Макеевке (14, 41 , 56, 57).
    Обстрел Макеевки
    Макеевка после обстрела: воронки от снарядов и разрушенная автостанция 
    08:52 13.09.2014
    408Восток: как соблюдается режим прекращения огня
    В Макеевке попал под обстрел Советский район города. Несколько снарядов разорвалось на территории автостанции. По данным "ДНР", в результате обстрела пострадали шесть мирных жителей.
    Ситуация в Донецкой области. Архивное фото
    Один человек погиб, 6 ранены в результате обстрела Макеевки - "ДНР"
    08:43 13.09.2014
    292Восток: как соблюдается режим прекращения огня
    "В Макеевке утром был обстрелян Советский район. Один человек погиб, шесть ранено" - говорится в сообщении самопровозглашенной "Донецкой народной республики".
    Ситуация в Донецке
    Шесть жителей Макеевки пострадали в пятницу из-за обстрела города - "ДНР"
    12:34 12.09.2014
    607Восток: как соблюдается режим прекращения огня
    "Утром, в 7.50 12 сентября, в результате артиллерийского обстрела украинской армией города Макеевки, несколько снарядов разорвалось на территории автостанции Советского района", - сообщили в "ДНР".
    Ситуация на востоке
    Ополченцы заявляют о пяти случаях нарушения перемирия за ночь
    09:15 10.09.2014
    99Как устанавливается перемирие на Востоке
    "В течение ночи со стороны противника продолжились провокации и беспочвенные обвинения армий Донецкой и Луганской "народных республик" в нарушении достигнутых на переговорах в Минске договоренностей", - сообщили в штабе "ДНР".
    Лагерь украинских военных
    Силовики заявили о соблюдении перемирия, ополченцы - о продолжающейся стрельбе
    21:53 05.09.2014
    1030Мирные переговоры в Минске
    Украинские власти заявили, что и они, и ополченцы Донбасса соблюдают достигнутое в пятницу перемирие. В штабе донецких ополченцев РИА Новости сообщили, что из разных городов региона поступают сообщения о продолжении перестрелок.
    Шахтеры
    Число жертв взрыва на шахте в Донбассе достигло трех
    12:54 04.09.2014
    54Бои в Донецке и Луганске
    Сейчас на шахте продолжаются аварийно-спасательные работы. Также создана экспертная комиссия для выяснения причин аварии.
    Ситуация в Донецке
    По Донецку и Горловке нанесли артиллерийские удары - штаб "ДНР"
    10:19 04.09.2014
    324Бои в Донецке и Луганске
    По данным штаба "ДНР", в районе населенного пункта Победа и окрестностях Дмитровки уничтожено пять БТР, 12 грузовых автомобилей с боеприпасами и ГСМ, погибли или получили ранения 35 украинских силовиков.
    Шахтеры. Архивное фото
    На шахте в Макеевке произошел взрыв: один человек погиб
    08:20 04.09.2014
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    По данным ГСЧС, один горняк погиб, один горняк спасен и в тяжелом состоянии поднят на поверхность, судьба двух горняков остается неизвестной.
    Спикер СНБО Андрей Лысенко
    В СНБО подтвердили задержание СБУ военных корреспондентов "ДНР"
    15:33 30.08.2014
    462Гибель фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина
    Задержание произошло 24 августа в самом центре донецко-макеевской агломерации, контролируемой ополчением. Машину с Анной Моховой и Алексеем Шаповаловым неизвестные вооруженные люди остановили на Макеевском шоссе.
    Сотрудники ГСЧС. Архивное фото
    Пожар на Ясиновском коксохиме в Макеевке ликвидирован
    10:56 26.08.2014
    99Юго-Восток Украины: АТО.
    Жертв и пострадавших нет, в областном управлении ГСЧС сообщили, что в атмосферу попало некоторое количество вредных выбросов, объем которых сейчас устанавливается.
    Верховная Рада Украины
    Хроника 25 августа: роспуск Рады, второй гумконвой РФ и паника в Мариуполе
    09:42 26.08.2014
    4859Роспуск Верховной Рады седьмого созыва
    Ситуация на востоке Украины за последние сутки не приблизилась к стабильности, нестабильна и политическая ситуация – в Украине распустили парламент.
    Пожар на заводе в Макеевке
    В Макеевке горит коксохимический завод 
    09:27 26.08.2014
    154Юго-Восток Украины: АТО.
    В результате артиллерийского обстрела накануне в Макеевке загорелся Ясиновский коксохимический завод. Производство на предприятии приостановлено.
    Тюрьма. Архивное фото
    Число погибших при обстреле колонии в Макеевке выросло до четырех - СМИ
    12:50 21.08.2014
    194Юго-Восток Украины: АТО.
    "Пятый канал" со ссылкой на Государственную пенитенциарную службу сообщает, что в результате обстрела колонии также были ранены шесть человек.
    Ситуация в Донецкой области. Архивное фото
    В Макеевке возобновился артиллерийский обстрел
    12:52 20.08.2014
    573Юго-Восток Украины: АТО.
    В Макеевке возобновился артиллерийский обстрел. Обстрелу подвергаются северные окраины города. Снаряды попали на территорию 53-ей школы, магазина "Север", а также одного из детсадов.
    Машина наблюдателей ОБСЕ в Донецке. Архивное фото
    Группа ОБСЕ посетит детсад в Макеевке, где, вероятно, погибли дети
    02:44 20.08.2014
    246Юго-Восток Украины: АТО.
    По словам Пургина, в Макеевке был обстрелян детский сад. Комментарий представителей ОБСЕ РИА Новости пока получить не удалось.
    Ситуация в Донецкой области
    При обстреле Макеевки погибли пять мирных жителей
    15:58 19.08.2014
    289Юго-Восток Украины: АТО.
    Пятеро мирных жителей погибли во вторник днем при обстреле Макеевки (город-спутник Донецка на юго-востоке Украины), сообщила РИА Новости секретарь горсовета Лариса Толстыкина.
    После обстрела горит суд в одном из районов Макеевки. Видео
    После обстрела горит суд в одном из районов Макеевки (ненорм. лексика) 
    11:40 19.08.2014
    331Юго-Восток Украины: АТО.
    Суд поселка Ханженково-Северного Советского района Макеевки подвергся артобстрелу, в результате которого возник пожар.
    Местные жители на улице в Макеевке.
    С мародерами в Макеевке разбираются военно-полевые суды - мэр
    14:29 13.08.2014
    594Луганск, Донецк: гуманитарная катастрофа
    Мэр Макеевки Донецкой области Юрий Покинтелица рассказал в интервью РИА Новости, что с мародерами в городе разбираются военно-полевые суды.
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