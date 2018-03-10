Лидер иракского Курдистана Масуд Барзани поддерживает кандидатуру Хайдара аль-Абади на пост премьера. Бывший премьер-министр обвинил США в поддержке неконституционных, по его мнению, шагов президента страны.
Иракское правительство отправило самолет с оружием в центр Иракского Курдистана Эрбиль, что является беспрецедентным случаем сотрудничества, сообщает агентство "Рейтер" со ссылкой на представителя администрации США.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".