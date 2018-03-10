Минэкологии планирует в короткие сроки завершить работу по созданию Чернобыльского биосферного заповедника на базе зоны отчуждения, сообщил во вторник на брифинге министр экологии и природных ресурсов Андрей Мохник.
Украинское госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" и Holtec International подписали дополнительное соглашение к контракту по строительству Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в зоне отчуждения ЧАЭС.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".