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    пресс-конференция Петра Порошенко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Петр Порошенко
    Театр одного актера. Порошенко рассказал, насколько лучше стало жить в Украине
    20:26 14.01.2016
    7001Четвертая пресс-конференция Порошенко
    Президент Украины Петр Порошенко - человек, отлично подготовленный к публичным выступлениям. Хороший оратор, обученный искусству дипломатии, настоящий политик - в смысле умения уворачиваться от прямых ответов, говорящий то, что ему выгодно.
    Порошенко показал график обстрелов позиций сил АТО в 2015 году и сравнил его с январским
    Фотоитоги 14 января: большая пресс-конференция Порошенко и взрывы в Джакарте 
    19:03 14.01.2016
    271Четвертая пресс-конференция Порошенко
    Президент Петр Порошенко в четверг дал большую пресс-конференцию на посту главы государства в "Мыстецьком Арсенале". Она началась в 15:17 и завершилась в 16:57.
    Петр Порошенко. Пресс-конференция 14 января 2016
    Порошенко: "Минска-3" нет и не будет, но необходима новая "дорожная карта"
    17:05 14.01.2016
    637Четвертая пресс-конференция Порошенко
    "Единственное, чего сейчас требуют минские договоренности, - это новой "дорожной карты", новых дат, когда стороны берут на себя обязательства имплементировать", - заявил президент Петр Порошенко в ходе пресс-конференции.
    Порошенко рассказал, о чем говорил с Грызловым. Видео
    Порошенко рассказал, о чем говорил с Грызловым 
    16:27 14.01.2016
    1853Четвертая пресс-конференция Порошенко
    В ходе пресс-конференции президент Петр Порошенко рассказал журналистам, о чем накануне переговоров трехсторонней группы в Минске говорил с Борисом Грызловым.
    Петр Порошенко. Пресс-конференция 14 января 2016
    Порошенко заявил, что не допустит ревизии минских соглашений по Донбассу
    16:02 14.01.2016
    232Четвертая пресс-конференция Порошенко
    "Мы преданы выполнению минских соглашений, никакой ревизии соглашений мы не допустим", - сказал президент Петр Порошенко в четверг на пресс-конференции.
    Петр Порошенко. Пресс-конференция 14 января 2016
    Порошенко: Рада к лету одобрит изменения в Конституцию по судебной системе
    15:56 14.01.2016
    84Четвертая пресс-конференция Порошенко
    "Мы решили очистить систему путем персонального и очень жесткого и прозрачного оценивания каждого судьи, очень жесткого контроля над доходами и расходами судей", - заявил президент Петр Порошенко в ходе пресс-конференции.
    Петр Порошенко. Пресс-конференция 14 января 2016
    Порошенко: в 2015 г созданы предпосылки развития Украины, это главный результат года
    15:44 14.01.2016
    57Четвертая пресс-конференция Порошенко
    По словам президента Петра Порошенко, страна выстояла, создала предпосылки для развития, и это главный результат 2015 года. Также он заявил, что в прошлом году общество, армия и власть значительно укрепили обороноспособность страны.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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