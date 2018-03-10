Президент Украины Петр Порошенко - человек, отлично подготовленный к публичным выступлениям. Хороший оратор, обученный искусству дипломатии, настоящий политик - в смысле умения уворачиваться от прямых ответов, говорящий то, что ему выгодно.
"Единственное, чего сейчас требуют минские договоренности, - это новой "дорожной карты", новых дат, когда стороны берут на себя обязательства имплементировать", - заявил президент Петр Порошенко в ходе пресс-конференции.
"Мы решили очистить систему путем персонального и очень жесткого и прозрачного оценивания каждого судьи, очень жесткого контроля над доходами и расходами судей", - заявил президент Петр Порошенко в ходе пресс-конференции.
По словам президента Петра Порошенко, страна выстояла, создала предпосылки для развития, и это главный результат 2015 года. Также он заявил, что в прошлом году общество, армия и власть значительно укрепили обороноспособность страны.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".