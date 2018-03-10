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    Хэллоуин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
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    Ким Кардашьян в образе Шер и Джонатан Чебан в образе ее супруга Сонни Боно
    Кардашьян, Водянова и Ко. Звездные наряды на Хэллоуин-вечеринках 
    13:54 30.10.2017
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    Сестры Ким и Кортни Карадашьян решили переодеться к Хэллоуину в Мадонну и Майкла Джексона. А модель Наталья Водянова на появилась вечеринке в костюме из красных шаров, которые заменили ей платье. Самые яркие костюмы звезд — в подборке РИА Новости Украина.
    Хэллоуин 2016: зомби-парад в Киеве
    Хэллоуин-2016: "зомби-парад" в Киеве 
    05:24 31.10.2016
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    Маршрут зомби-парада проходил от "Золотых Ворот" к пл. Софийской по Андреевскому спуску до пл. Контрактовой, пл. Почтовая и Пешеходному мосту. На параде были и те, кто отстреливал зомби.
    Как отмечают Хэллоуин в Киеве
    В понедельник в англоязычных странах отмечают Хэллоуин
    03:30 31.10.2016
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    Первоначально праздник носил название All Hallows Even или All Hallows Eve (Месса Всех Святых); позже его стали называть Hallowe"en и, в конце концов, – Halloween.
    Пострадавших в США. Архивное фото
    Жертвами перестрелки на вечеринке в США стали два человека
    23:26 30.10.2016
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    Инцидент произошел в воскресенье на домашней вечеринке в городе Ньюбург. Неизвестные устроили стрельбу на домашней вечеринке, посвященной популярному в стране празднику, после чего скрылись с места преступления.
    Празднование Хэллоуина в Лондоне закончилось массовыми беспорядками
    Празднование Хэллоуина в Лондоне закончилось массовыми беспорядками 
    22:37 01.11.2015
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    В Лондоне начались массовые беспорядки после того, как полиция разогнала нелегальную хэллоуинскую вечеринку. Стычки между празднующими Хэллоуин и лондонской полицией продолжались около шести часов.
    Празднование Хэллоуина
    Посетители клуба в Лондоне подрались с полицией на Хэллоуин
    14:45 01.11.2015
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    По словам свидетелей происшествия, хулиганы выкрикивали оскорбления в адрес полиции, вели себя агрессивно и устроили несколько костров на улице.
    Полиция. Архивное фото
    Пожилой американец устроил смертельное ДТП на Хэллоуин в Нью-Йорке
    06:11 01.11.2015
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    Как сообщает полиция, автомобиль, за рулем которого находился 52-летний мужчина, въехал на тротуар и врезался в группу пешеходов, одетых в маскарадные костюмы.
    Как отмечали Хэллоуин в Киеве
    Хэллоуин в Киеве: "нечисть" на улицах, в транспорте и магазинах 
    05:35 01.11.2015
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    Хэллоуин - это праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии, история которого началась на территории современных Великобритании и Северной Ирландии.
    Звери отмечают Хэллоуин в Киевском зоопарке
    Звери отмечают Хэллоуин в Киевском зоопарке 
    05:06 31.10.2015
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    В ночь с 31 октября на 1 ноября в США и Канаде отмечается Хэллоуин - старинный кельтский праздник, именуемый также кануном Дня всех святых. В последнее время праздник стал популярным также в Европе и Украине.
    Подготовленная тыква к Хэллоуину. Архивное фото
    Хэллоуин. Справка
    12:21 30.10.2015
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    В праздновании Хэллоуина существуют региональные отличия, также представители различных христианских конфессий по-разному относятся к празднованию Хэллоуина.
    Сергей Аксенов
    Аксенов запретил в крымских школах празднование Хэллоуина
    10:55 29.10.2015
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    Глава Совета министров Крыма заявил, что продвижение "темной традиции Хэллоуина направлено на подрыв традиционных для России духовно-нравственных ценностей".
    Сотрудник полиции США. Архивное фото
    Неизвестные сбили машиной троих детей на юге Калифорнии во время Хэллоуина
    07:32 01.11.2014
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    Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявлении местной полиции и властей, инцидент произошел в 18.45 по местному времени в городе Санта-Ана на юге штата.
    Подготовленная тыква к Хэллоуину. Архивное фото
    Британцы выбрасывают около 18 тыс тонн тыквы на Хэллоуин
    20:26 28.10.2014
    110
    Активист движения "Кампания по спасению тыкв" Тревин Ресторик считает, что пришло время спасать тыквы, поскольку продовольственный достаток находится под давлением.
    Зомби-парад. Архивное фото
    Интернет-магазин в США предложил на Хэллоуин "защитный костюм" от Эболы
    04:50 22.10.2014
    187Эпидемия Эболы
    Наряд на вечеринку по случаю американского праздника, который пройдет 31 октября, стоит $79,99 и состоит из закрывающей лицо маски, белого комбинезона и голубых перчаток.
    Google
    Google отметила Хэллоуин логотипом-игрой, где можно "сварить" зелье
    10:52 31.10.2013
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    Интернет-компания Google разместила на главной странице своего поисковика анимированный логотип-дудл в честь праздника Хэллоуин, где пользователь может помочь виртуальной ведьме "сварить" колдовское зелье.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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