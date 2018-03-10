Сестры Ким и Кортни Карадашьян решили переодеться к Хэллоуину в Мадонну и Майкла Джексона. А модель Наталья Водянова на появилась вечеринке в костюме из красных шаров, которые заменили ей платье. Самые яркие костюмы звезд — в подборке РИА Новости Украина.
Инцидент произошел в воскресенье на домашней вечеринке в городе Ньюбург. Неизвестные устроили стрельбу на домашней вечеринке, посвященной популярному в стране празднику, после чего скрылись с места преступления.
В ночь с 31 октября на 1 ноября в США и Канаде отмечается Хэллоуин - старинный кельтский праздник, именуемый также кануном Дня всех святых. В последнее время праздник стал популярным также в Европе и Украине.
Интернет-компания Google разместила на главной странице своего поисковика анимированный логотип-дудл в честь праздника Хэллоуин, где пользователь может помочь виртуальной ведьме "сварить" колдовское зелье.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".