наверх
10.03.201812:03
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Новый 2015 год

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Мультимедиа
    • Все
    • Самые читаемые
    Открытие главной елки в Донецке
    Главные новогодние елки в Донецке и Луганске 
    04:26 23.12.2017
    1468
    В самопровозглашенных ДНР и ЛНР в пятницу торжественно зажгли главные новогодние елки.
    В Ивано-Франковске упала главная новогодняя елка
    Шквальный ветер повалил главную новогоднюю елку в Ивано-Франковске (фото)
    07:54 11.01.2015
    1850
    Спасатели пока затрудняются ответить на вопрос, будет ли елка переустановлена.
    Похмельный автобус помогает жителям Нью-Йорка справиться с последствиями новогодних праздников
    "Похмельный" автобус помогает жителям Нью-Йорка "отойти" от праздников 
    13:41 03.01.2015
    86Итоги 2015 года
    За сумму от $79 до $169 любому желающему проведут определенные внутривенные процедуры, помогающие избавиться от похмелья.
    Порошенко посетил главную елку страны
    Порошенко посетил главную елку страны 
    09:52 03.01.2015
    297
    Президент Украины вместе с супругой пришел на народные гуляния на Софийской площади Киева.
    Как встретить Новый год без травм
    Как встретить Новый год без травм 
    12:58 27.12.2014
    305Итоги 2015 года
    О том, как не омрачать праздник и не закончить его на больничной койке, смотрите в инфографике РИА Новости Украина.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги