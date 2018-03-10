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Тег
Новый 2015 год
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
5
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Главные новогодние елки в Донецке и Луганске
04:26 23.12.2017
1468
В самопровозглашенных ДНР и ЛНР в пятницу торжественно зажгли главные новогодние елки.
Шквальный ветер повалил главную новогоднюю елку в Ивано-Франковске (фото)
07:54 11.01.2015
1850
Спасатели пока затрудняются ответить на вопрос, будет ли елка переустановлена.
"Похмельный" автобус помогает жителям Нью-Йорка "отойти" от праздников
13:41 03.01.2015
86
Итоги 2015 года
За сумму от $79 до $169 любому желающему проведут определенные внутривенные процедуры, помогающие избавиться от похмелья.
Порошенко посетил главную елку страны
09:52 03.01.2015
297
Президент Украины вместе с супругой пришел на народные гуляния на Софийской площади Киева.
Как встретить Новый год без травм
12:58 27.12.2014
305
Итоги 2015 года
О том, как не омрачать праздник и не закончить его на больничной койке, смотрите в инфографике РИА Новости Украина.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
0
В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
0
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
0
Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
0
Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
0
Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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Главные новогодние елки в Донецке и Луганске
04:26 23.12.2017
1468
В самопровозглашенных ДНР и ЛНР в пятницу торжественно зажгли главные новогодние елки.
Главные новогодние елки в Донецке и Луганске
04:26 23.12.2017
1468
В самопровозглашенных ДНР и ЛНР в пятницу торжественно зажгли главные новогодние елки.
"Похмельный" автобус помогает жителям Нью-Йорка "отойти" от праздников
13:41 03.01.2015
86
Итоги 2015 года
За сумму от $79 до $169 любому желающему проведут определенные внутривенные процедуры, помогающие избавиться от похмелья.
Порошенко посетил главную елку страны
09:52 03.01.2015
297
Президент Украины вместе с супругой пришел на народные гуляния на Софийской площади Киева.
Как встретить Новый год без травм
12:58 27.12.2014
305
Итоги 2015 года
О том, как не омрачать праздник и не закончить его на больничной койке, смотрите в инфографике РИА Новости Украина.
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