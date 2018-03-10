Согласно информации, партии между Грищуком и Пономаревым, Карякиным и Иванчуком, а также между Яковенко и Криворучко завершились вничью. Победу с общим счетом 2,5-1,5 украинской команде принес Эльянов, обыгравший Томашевского.
Мария Музычук в финале чемпионата мира взяла верх над россиянкой Натальей Погониной — 2,5-1,5. В заключительной партии матча, состоявшейся в воскресенье, украинка играла белыми фигурами и добилась нужной для нее ничьей.
Украинка в финале чемпионата мира взяла верх над россиянкой Натальей Погониной - 2,5-1,5. В заключительной партии матча, состоявшейся в воскресенье, Мария Музычук играла белыми фигурами и добилась нужной для нее ничьей.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".