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    Чемпионат мира по шахматам 2015

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Шахматы. Архивное фото
    Женская сборная Украины по шахматам победила команду США на ЧМ в Китае
    05:09 23.04.2015
    196
    В поединке, который состоял из четырех матчей, украинки одержали две победы и дважды сыграли вничью, зафиксировав итоговый счет 3:1. Сборная Украина является действующим чемпионом мира.
    Шахматные фигуры
    Украинцы выиграли в первом туре командного ЧМ по шахматам в Армении
    20:32 19.04.2015
    201
    Согласно информации, партии между Грищуком и Пономаревым, Карякиным и Иванчуком, а также между Яковенко и Криворучко завершились вничью. Победу с общим счетом 2,5-1,5 украинской команде принес Эльянов, обыгравший Томашевского.
    Порошенко наградил чемпионку Музычук орденом. Видео
    Порошенко наградил чемпионку Музычук орденом 
    16:45 08.04.2015
    224
    Президент Петр Порошенко подписал указ о награждении чемпионки мира по шахматам Марии Музычук орденом "За заслуги" III степени, сообщается на сайте главы государства.
    Порошенко наградил чемпионку мира по шахматам Музычук орденом
    Порошенко наградил чемпионку мира по шахматам Музычук орденом
    15:31 08.04.2015
    132
    Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о награждении чемпионки мира по шахматам среди женщин 2015 года Марии Музычук орденом "За заслуги" III степени.
    Торжественная встреча шахматистки Марии Музычук во Львове
    Встреча "шахматной королевы" Марии Музычук во Львове 
    06:22 08.04.2015
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    Мария Музычук стала 15-й в истории "шахматной королевой" и второй украинкой, которой покорился этот титул. В 2012 году чемпионат мира выиграла харьковчанка Анна Ушенина.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко поздравил Марию Музычук с победой на ЧМ по шахматам
    02:31 06.04.2015
    162
    Мария Музычук в финале чемпионата мира взяла верх над россиянкой Натальей Погониной — 2,5-1,5. В заключительной партии матча, состоявшейся в воскресенье, украинка играла белыми фигурами и добилась нужной для нее ничьей.
    Международный гроссмейстер, член национальной сборной Украины по шахматам Мария Музычук
    Музычук поделилась впечатлениями от своей победы на ЧМ по шахматам
    00:36 06.04.2015
    263
    Украинка в финале чемпионата мира взяла верх над россиянкой Натальей Погониной - 2,5-1,5. В заключительной партии матча, состоявшейся в воскресенье, Мария Музычук играла белыми фигурами и добилась нужной для нее ничьей.
    Международный гроссмейстер, член национальной сборной Украины по шахматам Мария Музычук
    Украинка Музычук стала чемпионкой мира по шахматам
    20:25 05.04.2015
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    Как сообщается, украинка сыграла вничью с россиянкой в четвертой партии финала. Партия завершилась после 56-го хода Погониной. Итоговый счет финала - 2,5-1,5 в пользу Музычук.
    Мария Музычук
    Украинка Мария Музычук вышла в финал чемпионата мира по шахматам
    05:39 01.04.2015
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    В финале чемпионата мира, который будет состоять из 4-х партий с классическим контролем времени, украинку Марию Музычук ждет россиянка Наталья Погонина.
    Мария Музычук
    Украинка вышла в полуфинал чемпионата мира по шахматам
    02:32 29.03.2015
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    При этом не обошлось и без потерь в стане украинской команды: старшая сестра Марии Музычук, Анна, довольно неожиданно проиграла свою дуэль шведке Пии Крамлинг.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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