201

Согласно информации, партии между Грищуком и Пономаревым, Карякиным и Иванчуком, а также между Яковенко и Криворучко завершились вничью. Победу с общим счетом 2,5-1,5 украинской команде принес Эльянов, обыгравший Томашевского.