С 1962 года этот день вошел в календари знаменательных дат как ежегодный праздник всех театральных работников – актеров, режиссеров, продюсеров, звукоинженеров, светотехников, монтировщиков декораций, билетеров и гардеробщиков.
С 1962 года День театра вошел в календари знаменательных дат как ежегодный праздник всех театральных работников – актеров, режиссеров, продюсеров, звукоинженеров, светотехников, монтировщиков декораций, билетеров и гардеробщиков.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".