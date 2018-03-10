Десятки тысяч людей вышли на улицы Берлина в знак протеста против возможной ратификации Трансатлантического соглашения о зоне свободной торговли между ЕС и США. К митингу также присоединились десятки фермеров на тракторах, приехавшие из разных частей страны.
Акция протеста прошла в рамках проходящей в Берлине выставки "Зеленая неделя". Организаторами демонстрации выступили 80 объединений фермеров, а также организации по защите животных и окружающей среды, передает газета Welt.
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