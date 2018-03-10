Техника и мотопехотная рота армии США примут участие в совместных трехмесячных учениях на территории Эстонии. Первая кавалерийская дивизии армии США базируется на постоянной основе в штате Техас и является одной из наиболее мощных в армии США.
В ходе учений войска вымышленного государства Мурмании нападут на Уралию. В учениях принимают участие около 6,5 тысяч военнослужащих, задействовано 800 единиц техники и более 100 летательных аппаратов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".