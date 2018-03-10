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    Военные учения

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Учения личного состава 80 отдельной аэромобильной бригады ВДВ
    Десантники 80 аэромобильной бригады провели учения 
    13:30 10.03.2015
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    Личный состав подразделений 80 отдельной аэромобильной бригады ВДВ провел учения.
    Учения НАТО. Архивное фото
    Украина и еще 11 стран-партнеров примут участие в учениях НАТО в Турции
    23:46 19.10.2014
    187НАТО: надо или не надо?
    Ожидается, что в учениях примут участие 143 человека, из них 84 будут представлять Турцию, 11 - другие страны НАТО, 48 - страны-партнеры альянса, говорится в заявлении турецкого генштаба.
    Российские военнослужащие. Архивное фото
    Тысячи российских военнослужащих уходят из Ростовской области
    15:09 12.10.2014
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    Ранее президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу приступить к возвращению в места постоянной дислокации войск, участвовавших в летних учениях в Ростовской области.
    Американский военный
    Эшелон с бронетехникой США прибыл в Эстонию для участия в учениях
    04:40 05.10.2014
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    Техника и мотопехотная рота армии США примут участие в совместных трехмесячных учениях на территории Эстонии. Первая кавалерийская дивизии армии США базируется на постоянной основе в штате Техас и является одной из наиболее мощных в армии США.
    Заряжение системы залпового огня Град. Архивное фото
    Россия в ходе учений изобразит конфликт двух государств
    12:56 06.08.2014
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    В ходе учений войска вымышленного государства Мурмании нападут на Уралию. В учениях принимают участие около 6,5 тысяч военнослужащих, задействовано 800 единиц техники и более 100 летательных аппаратов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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