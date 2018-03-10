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    Ураза-байрам

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Мусульманские прихожане молятся в Исламабаде
    Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам
    00:29 25.06.2017
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    Ураза-байрам — название "праздника разговения" на тюркских языках. По-арабски он называется "Ид аль-Фитр". По преданию, установил его сам пророк Мухаммед в 624 году.
    Праздничная молитва мусульман в честь Ураза-байрам в Москве. Видео
    Праздничная молитва мусульман в честь Ураза-байрам в Москве 
    13:40 05.07.2016
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    Во вторник мусульмане отметили один из главных праздников ислама Ураза-байрам, знаменующий завершение поста в месяце Рамадан. Смотрите на видео, как верующие собрались на молитву у соборной мечети в Москве.
    Мусульманская молитва. Архивное фото
    Мусульманский праздник Ураза-байрам. Справка
    02:08 05.07.2016
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    За четыре дня до праздника начинают тщательную уборку дома, придворовых помещений, хлевов, чистят скот. В большинстве мусульманских стран день празднования Ураза-байрам считается выходным и в этот день запрещено работать.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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