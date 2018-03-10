Во вторник мусульмане отметили один из главных праздников ислама Ураза-байрам, знаменующий завершение поста в месяце Рамадан. Смотрите на видео, как верующие собрались на молитву у соборной мечети в Москве.
За четыре дня до праздника начинают тщательную уборку дома, придворовых помещений, хлевов, чистят скот. В большинстве мусульманских стран день празднования Ураза-байрам считается выходным и в этот день запрещено работать.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".