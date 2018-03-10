Почему этот праздник называют Троицей? Почему он так важен для православных христиан? В этом году Троица совпадает с Днем медицинского работника. Профессии священника и врача часто сравнивают: первый лечит душу, второй - тело.
Действо, которое представили на Троицу в Пирогово, – уникальное. Оно сохранилось только в селе Сварицевичи Ровенской области. Впрочем, как говорят сотрудники музея, в каждом регионе или даже селе – свои обряды на Троицу.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.