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    Суперкубок Украины по футболу

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Матч футбольных грандов за Суперкубок Украины
    Матч футбольных грандов за Суперкубок Украины 
    23:45 15.07.2017
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    Футболисты донецкого "Шахтера" обыграли киевское "Динамо" в матче за Суперкубок Украины. Субботний матч, который прошел в Одессе, завершился победой "Шахтера" со счетом 2:0. Оба мяча забил Факундо Феррейра (8-я и 56-я минуты).
    Суперкубок Украины по футболу. Динамо победило Шахтер
    Суперкубок Украины: "Динамо" прервало четырехлетний триумф "Шахтера" 
    05:17 17.07.2016
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    Основное время игры, состоявшейся в Одессе в субботу, завершилось со счетом 1:1. Гол в составе "Шахтера" забил Фред (58-я минута), а у "Динамо" отличился Домагой Вида (80). "Динамо" стало обладателем трофея впервые за последние пять лет.
    Главный тренер Шахтера Пауло Фонсека
    Мы играли намного опасней "Динамо" - Фонсека
    01:33 17.07.2016
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    Тренер донецкого клуба Паулу Фонсека поздравил киевское "Динамо" с победой, однако выразил надежду, что следующим чемпионом Украины станет именно "Шахтер".
    Капитан ФК Шахтер Дарио Срна с Суперкубком Украины
    "Шахтер" - обладатель Суперкубка Украины 
    08:58 15.07.2015
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    Игроки донецкой команды на последних минутах смогли забить два гола, один из них с пенальти. Награды им вручали президент ФФУ Андрей Павелко, президент УПЛ Виталий Данилов и губернатора Одесской области Михаил Саакашвили.
    Динамо - Шахтер. Суперкубок. Видео
    Суперкубок Украины по футболу: голы и лучшие моменты 
    23:51 14.07.2015
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    Первый гол на 92-й минуте с пенальти забил Дарио Срна. В моменте с назначением пенальти за фол в своей штрафной красную карточку получил голкипер киевлян Александр Шовковский.
    Болельщики ФК Шахтер
    "Шахтер" стал обладателем Суперкубка по футболу, обыграв "Динамо"
    23:07 14.07.2015
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    "Шахтер" в седьмой раз стал обладателем Суперкубка Украины. Матч, прошедший во вторник вечером в Одессе, стал восьмым поединком за Суперкубок между донецкой и киевской командами.
    Стадион Черноморец в Одессе
    Матч за Суперкубок Украины по футболу пройдет в Одессе
    15:48 25.06.2015
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    Игра состоится в Одессе на стадионе "Черноморец", номинальным хозяином, как ранее определил жребий, станет киевская команда, сообщается на официальном сайте украинской премьер-лиги.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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