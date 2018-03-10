Футболисты донецкого "Шахтера" обыграли киевское "Динамо" в матче за Суперкубок Украины. Субботний матч, который прошел в Одессе, завершился победой "Шахтера" со счетом 2:0. Оба мяча забил Факундо Феррейра (8-я и 56-я минуты).
Основное время игры, состоявшейся в Одессе в субботу, завершилось со счетом 1:1. Гол в составе "Шахтера" забил Фред (58-я минута), а у "Динамо" отличился Домагой Вида (80). "Динамо" стало обладателем трофея впервые за последние пять лет.
Игроки донецкой команды на последних минутах смогли забить два гола, один из них с пенальти. Награды им вручали президент ФФУ Андрей Павелко, президент УПЛ Виталий Данилов и губернатора Одесской области Михаил Саакашвили.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".