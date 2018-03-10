Мадридский "Реал" нанес поражение "Манчестер Юнайтед" и в четвертый раз завоевал Суперкубок УЕФА. Победитель Лиги чемпионов-2016/17 в матче, который состоялся во вторник в Скопье, нанес поражение триумфатору Лиги Европы прошлого сезона со счетом 2:1.
Встреча, прошедшая во вторник в Тронхейме, завершилась со счетом 3:2 в пользу "Реала". В основное время у "Реала" отличился Марко Асенсио и Серхио Рамос. В составе "Севильи" голы забили Франко Васкес и Евгений Коноплянка с пенальти.
Матч в Тбилиси выдался драматичным. "Севилья", проигрывая "Барселоне" по ходу встречи 1:4, все-таки смогла сравнять счет. Однако каталонцы уже в добавочное время "дожали" соперника и в пятый раз стали обладателями Суперкубка УЕФА.
Гвардиола возглавил "Баварию" летом 2013 года и в первый же сезон победил с мюнхенцами в чемпионате и Кубке Германии, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира, а также дошел до полуфинала Лиги чемпионов.
Исполком УЕФА ратифицировал сроки проведения Суперкубка УЕФА 2014 года, который намечен на 12 августа, говорится в пресс-релизе организации. Исполком УЕФА утвердил также даты финальной стадии ЧЕ среди молодежи.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".