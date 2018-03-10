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    Суперкубок УЕФА

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 16
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    Моуринью подарил медаль болельщику МЮ. Видео
    Моуринью подарил медаль болельщику "МЮ" после Суперкубока УЕФА 
    05:33 10.08.2017
    97
    "Манчестер Юнайтед" 8 августа в Скопье в матче за первый трофей нового еврокубкового сезона проиграл "Королевскому клубу" со счетом 1:2.
    Реал vs МЮ. Все голы матча за Суперкубок УЕФА. Видео
    "Реал" vs "МЮ". Все голы матча за Суперкубок УЕФА 
    05:42 09.08.2017
    451
    Мадридский "Реал" нанес поражение "Манчестер Юнайтед" и в четвертый раз завоевал Суперкубок УЕФА. Победитель Лиги чемпионов-2016/17 в матче, который состоялся во вторник в Скопье, нанес поражение триумфатору Лиги Европы прошлого сезона со счетом 2:1.
    Мадридский Реал нанес поражение Манчестер Юнайтед и в четвертый раз завоевал Суперкубок УЕФА
    "Реал" победил "Манчестер Юнайтед" и стал обладателем Суперкубка УЕФА
    00:03 09.08.2017
    129
    Мадридский "Реал" нанес поражение "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1. В составе испанского клуба отличились Каземиро (24-я минута) и Иско (52-я), у манкунианцев на 62-й гол забил Ромелу Лукаку.
    Реал vs Севилья. Испанская схватка за Суперкубок УЕФА. Видео
    "Реал" vs "Севилья". Испанская схватка за Суперкубок УЕФА 
    03:05 10.08.2016
    273
    Футболисты мадридского "Реала" в дополнительное время одержали победу над "Севильей" в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча, прошедшая во вторник в Тронхейме, завершилась со счетом 3:2 в пользу "Реала".
    Игроки ФК Реал. Архивное фото
    "Реал" победил "Севилью" в матче за Суперкубок УЕФА
    01:24 10.08.2016
    242
    Встреча, прошедшая во вторник в Тронхейме, завершилась со счетом 3:2 в пользу "Реала". В основное время у "Реала" отличился Марко Асенсио и Серхио Рамос. В составе "Севильи" голы забили Франко Васкес и Евгений Коноплянка с пенальти.
    Матч за Суперкубок Шахтер - Динамо. Видео
    Матч за Суперкубок Украины. "Шахтер" vs "Динамо" 
    02:09 17.07.2016
    613
    Основное время субботней игры в Одессе завершилось со счетом 1:1. Гол в составе "Шахтера" забил Фред (58-я минута), а у "Динамо" отличился Домагой Вида (80).
    Игроки Барселоны в матче против Севильи за Суперкубок УЕФА 2015 года
    Суперкубок УЕФА: все голы и лучшие моменты драматического матча 
    06:09 12.08.2015
    15560
    Матч в Тбилиси выдался драматичным. "Севилья", проигрывая "Барселоне" по ходу встречи 1:4, все-таки смогла сравнять счет. Однако каталонцы уже в добавочное время "дожали" соперника и в пятый раз стали обладателями Суперкубка УЕФА.
    Игроки Барселоны в победном матче против Севильи за Суперкубок УЕФА 2015 года
    Суперкубок УЕФА: лучшие моменты матча и триумф победителей 
    03:48 12.08.2015
    996
    В матче за Суперкубок УЕФА, который прошел между "Барселоной" и "Севильей" во вторник вечером в Тбилиси, отличился игрок Национальной сборной Украины Евгений Коноплянка.
    Игроки Барселоны в победном матче против Севильи за Суперкубок УЕФА 2015 года
    "Барселона" завоевала Суперкубок УЕФА, обыграв "Севилью" в добавочное время
    00:40 12.08.2015
    180
    За "Севилью" забили Эвер Банега (3), Хосе Антонио Рейес (57), Кевин Гамейро (72, с пенальти) и новичок из днепропетровского "Днепра" Евгений Коноплянка (81).
    Игрок Барселоны Лионель Месси прибыл в Тбилиси, где 11 августа пройдет матч за Суперкубок УЕФА
    Суперкубок УЕФА: Месси, Коноплянка и Платини прибыли в Тбилиси 
    15:27 11.08.2015
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    В столице Грузии во вторник пройдет матч за Суперкубок УЕФА. На поле выйдут игроки испанских клубов "Барселона" и "Севилья".
    Криштиану Роналду и президент ФИФА Йозеф Блаттер
    Спорт за неделю: Браво, Роналдо!
    14:31 16.01.2015
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    В понедельник, 12 января в швейцарском Цюрихе состоялась церемония награждения Золотого мяча 2014 года. "Реал" вылетает из Кубка Испании, а Андерсон Сильва избивает спарринг-партнера.
    Игроки ФК Реал Мадрид. Архивное фото
    "Реал" заработал 65 млн евро призовых за 2014 год - СМИ
    12:04 22.12.2014
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    Нынешний сезон был очень успешен для испанской команды - "Королевский клуб" выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
    Игрок Реала Карим Бензема (слева)
    Нападающий "Реала" Бензема признан лучшим футболистом Франции
    01:07 16.12.2014
    72
    В этом году Бензема в составе "Реала" выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Кубок Испании.
    Хосеп Гвардиола
    "Бавария" хотела бы продлить контракт с Гвардиолой, заявил Румменигге
    17:49 29.11.2014
    65
    Гвардиола возглавил "Баварию" летом 2013 года и в первый же сезон победил с мюнхенцами в чемпионате и Кубке Германии, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира, а также дошел до полуфинала Лиги чемпионов.
    Кубок Чемпионата Европы по футболу
    Суперкубок УЕФА в 2014 году будет разыгран 12 августа
    12:42 20.09.2013
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    Исполком УЕФА ратифицировал сроки проведения Суперкубка УЕФА 2014 года, который намечен на 12 августа, говорится в пресс-релизе организации. Исполком УЕФА утвердил также даты финальной стадии ЧЕ среди молодежи.
    Шахтер победил Черноморец и завоевал Суперкубок Украины
    "Шахтер" завоевал Суперкубок Украины 
    10:51 11.07.2013
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    Футболисты донецкого "Шахтера" одержали победу над одесским "Черноморцем" в матче за Суперкубок Украины. Встреча, прошедшая в среду в Одессе, завершилась победой первого со счетом 3:1.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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