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Гвардиола возглавил "Баварию" летом 2013 года и в первый же сезон победил с мюнхенцами в чемпионате и Кубке Германии, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира, а также дошел до полуфинала Лиги чемпионов.