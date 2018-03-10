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    Старый Новый год

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Празднование народного праздника Маланки
    Старый Новый год: что по традиции нельзя делать в этот праздник
    18:42 12.01.2018
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    На Старый Новый год нельзя давать в долг, нельзя давать деньги посевальщикам, пересчитывать мелкие деньги, встречать праздник в старой и грязной одежде, не принято в этот день выносить мусор, нельзя обижаться и быть злопамятным.
    Порошенко и вертеп на Банковой
    Вертеп в гостях у Порошенко на Банковой 
    02:14 14.01.2016
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    Как заявил глава государства, к нему в гости пришел "современный вертеп, который вобрал в себя события новейшей истории Украины, связанной с войной за независимость".
    Новый год в Киеве. Софийская площадь
    Старый Новый год. Справка
    03:59 13.01.2016
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    Традиция отмечать Старый Новый год связана с расхождением двух календарей: юлианского – календаря "старого стиля" и григорианского – календаря "нового стиля". Это расхождение в XX‑XXI веках составляет 13 дней.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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