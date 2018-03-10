На Старый Новый год нельзя давать в долг, нельзя давать деньги посевальщикам, пересчитывать мелкие деньги, встречать праздник в старой и грязной одежде, не принято в этот день выносить мусор, нельзя обижаться и быть злопамятным.
Традиция отмечать Старый Новый год связана с расхождением двух календарей: юлианского – календаря "старого стиля" и григорианского – календаря "нового стиля". Это расхождение в XX‑XXI веках составляет 13 дней.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".