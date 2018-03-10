Лидер партии "Гражданская платформа" Ирина Прохорова считает, что ситуацию в Украине необходимо урегулировать дипломатическим путем, она рассчитывает, что здравый смысл победит и военного конфликта удастся избежать.
Ситуация в Украине, скорее всего, будет обсуждаться на предстоящем 28 января саммите Россия-ЕС, однако какую-либо программу по урегулированию положения в Киеве стороны не готовят, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".