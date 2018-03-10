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Президент РФ Владимир Путин не увидел фронды в заявлениях главы Чечни Рамзана Кадырова о позиции России по Мьянме и назвал наивным вопрос о том, разочаровал ли его американский коллега Дональд Трамп, отметив, что он не невеста и не жених, чтобы так оценивать лидера США.