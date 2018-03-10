Президент РФ Владимир Путин не увидел фронды в заявлениях главы Чечни Рамзана Кадырова о позиции России по Мьянме и назвал наивным вопрос о том, разочаровал ли его американский коллега Дональд Трамп, отметив, что он не невеста и не жених, чтобы так оценивать лидера США.
На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Гоа президент России Владимир Путин заявил, что Москва считает санкции контрпродуктивными, однако смягчать ответные меры на санкционную политику Запада Россия не собирается.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.