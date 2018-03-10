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    Саммит Америк

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Мадуро назвал встречу с Обамой серьезной, искренней и сердечной. Видео
    Мадуро назвал встречу с Обамой серьезной, искренней и сердечной 
    11:15 12.04.2015
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    Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал встречу с президентом США Бараком Обамой на Саммите Америк в Панаме серьезной, искренней и сердечной, беседа, по его словам, длилась около 10 минут.
    Вид на город Панаму, архивное фото
    Первый Саммит Америк с участием Кубы завершился в Панаме
    08:18 12.04.2015
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    По словам президента Панамы, следующий саммит пройдет в 2018 году в Перу, - предложение выбрать эту страну внес ее президент Ольянта Омала.
    Рауль Кастро. Архивное фото
    Кастро: исключение Кубы из стран-пособников терроризма будет позитивным шагом
    22:48 11.04.2015
    150Восстановление отношений Кубы и США: визит Обамы
    Барак Обама не должен Кубе того, что должны его десять предшественников, заявил лидер Кубы Рауль Кастро, добавив, что надо оказывать поддержку Обаме в его усилиях по отмене блокады.
    Барак Обама. Архивное фото
    Прогресс в отношениях США и Кубы отвечает интересам всей Америки - Обама
    20:46 11.04.2015
    231Восстановление отношений Кубы и США: визит Обамы
    Эта перемена в политике США является поворотным моментом для всего региона, заявил президент США Барак Обама, выступая на Саммите Америк, который проходит в Панаме.
    Николас Мадуро
    Президент Венесуэлы передаст 10 млн подписей Обаме на "Саммите Америк"
    07:09 21.03.2015
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    Николас Мадуро утверждает, что его полностью поддерживают Латинская Америка и Карибы. Речь идет о подписанном на минувшей неделе Обамой указе, вводящем чрезвычайное положение по отношению к Венесуэле.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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