наверх
10.03.201812:56
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Рождество Пресвятой Богородицы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Управляющий делами УПЦ, митрополит Антоний (Паканич)
    Митрополит Антоний: все, что происходит с людьми – ради спасения
    16:16 21.09.2017
    268
    В связи с празднованием Рождества Пресвятой Богородицы митрополит Антоний (Паканич) отметил, что все происходящее с людьми – ради их спасения: и доброе, и плохое, и радостное, и тягостное.
    Рождество Богородицы
    В УПЦ рассказали о духовном смысле праздника Рождества Богородицы
    12:23 21.09.2017
    460
    Управляющий делами Украинской православной церкви митрополит Антоний (Паканич) призвал православных христиан в день Рождества Богородицы побывать на Божественной литургии и ощутить духовную радость.
    Марш, посвященный Международному дню мира, в центре Киева
    В УПЦ заявили, что ненавидеть надо грехи, а не друг друга
    15:13 21.09.2015
    155
    Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний считает, что Рождество Пресвятой Богородицы - это день радости, которую человек лучше чувствует тогда, когда на Родине царит мир.
    Киево-Печерская лавра. Архивное фото
    Православные христиане празднуют Рождество Пресвятой Богородицы
    05:11 21.09.2015
    2601
    Рождество Божией Матери является первым двунадесятым праздником церковного года, который начинается 14 сентября (1 сентября по старому стилю).
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги