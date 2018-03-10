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    Революция роз в Грузии

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    НАТО
    Президент Грузии объяснил стремление страны в НАТО желанием стабильности
    17:16 19.02.2015
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    В заявлении президента страны Георгия Маргвелашвили говорится, что "стремление Грузии в НАТО обусловлено лишь желанием обеспечить "стабильность, развитие, большую демократичность и успех страны".
    Генсек НАТО Йенс Столтенберг
    Учения НАТО в Грузии будут проходить под руководством США - Столтенберг
    14:50 05.02.2015
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    Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, "США будут ключевой нацией в том, что касается учений НАТО в Грузии".
    Технология цветных революций. Инфографика
    "Цветные революции": технология, жертвы и результаты 
    12:39 24.11.2014
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    Украина отметила первую годовщину Евромайдана. В Киеве 21 ноября 2013 года началась акция в поддержку евроинтеграции страны, которая вошла в историю как "Революция достоинства".
    Дебальцево
    Итог АТО и разгул криминала - высшая мера наказания для Украины
    18:15 10.10.2014
    6362"Режим тишины" на Донбассе.
    Парад "цветных" революций, пронесшийся по планете за последние 10-15 лет, при всей своей поэтичности терминах повлек за собой совершенно не "ягодно-цветочные" последствия.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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