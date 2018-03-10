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    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Марш националистов во Львове
    В Украине и не только: об утопии национального государства
    10:43 18.02.2018
    1543Радикальный экстремизм охватил Украину
    Декларации о создании в Украине единой нации, построенной на одном языке и одной культуре, несостоятельны: тренд мирового развития идет в другую сторону, в сторону увеличения разнообразия и децентрализации.
    Папа Римский Франциск после рождественской мессы в Ватикане
    Папа Франциск вместе с лютеранами намерен отметить 500-летие Реформации
    16:38 25.01.2016
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    Объявление о предстоящем участии понтифика в совместной торжественной церемонии с лютеранами было сделано Святым престолом в заключительный день традиционной Недели молитв за единство христиан.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
    Марш националистов во Львове
    В Украине и не только: об утопии национального государства
    10:43 18.02.2018
    1543
    Декларации о создании в Украине единой нации, построенной на одном языке и одной культуре, несостоятельны: тренд мирового развития идет в другую сторону, в сторону увеличения разнообразия и децентрализации.
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