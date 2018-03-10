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    Прорыв Саакашвили в Украину

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Давид Сакварелидзе. Архивное фото
    Соратник Саакашвили стал фигурантом дела о прорыве границы
    17:53 14.09.2017
    186"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Давиду Сакваралидзе инкриминируют совершение сразу нескольких правонарушений: групповое нарушение общественного порядка, незаконную переправку людей через границу и сопротивление представителям правоохранительных органов.
    Борис Филатов. Архивное фото
    "Турне" Саакашвили. В Днепре сняли запрет на гастроли циркачей
    16:38 14.09.2017
    1861"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Городской глава Днепра Борис Филатов решил отменить запрет на гастроли в городе передвижных цирков с животными из-за "турне" экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили.
    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    "Турне" Саакашвили: менее трети киевлян одобряют его прорыв через границу
    13:54 14.09.2017
    314"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Действия силовых органов в связи с инцидентом с Михаилом Саакашвили на границе Украины одобряют более трети опрошенных в столице - 23,2% полностью и 16,5% частично.
    Экс-президент Украины, экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили в гостинице Леополис во Львове, 11 сентября 2017 г. 10 сентября Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска Шегини.
    Стало известно, в каком городе начнется "турне" Саакашвили по Украине
    10:10 13.09.2017
    1348"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Ранее Михаил Саакашвили сообщил, что в среду покинет Львов и отправится по Украине для объединения с единомышленниками. По данным партии "Движение новых сил", его тур начнется с Черновцов.
    Экс-президент Украины, экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили в гостинице Леополис во Львове, 11 сентября 2017 г. 10 сентября Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска Шегини.
    Полиция Львова пока не вмешивается в ситуацию с Саакашвили — спецкор
    14:55 12.09.2017
    407"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Из-за ситуации с предъявлением Михаилу Саакашвили административного протокола о незаконном пересечении границы среди его поддержки началась давка, сообщил специальный корреспондент Андрей Галицкий.
    Экс-президент Украины, экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили в гостинице Леополис во Львове, 11 сентября 2017 г. 10 сентября Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска Шегини.
    Почему прорыв Саакашвили перевернул все вверх дном? Опрос экспертов
    14:35 12.09.2017
    2070"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Пока политологи спорят о перспективах "дела" Саакашвили, юристы напоминают: Уголовный кодекс Украины не предусматривает уголовной ответственности за незаконный переход границы еще с 2004 года.
    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    Саакашвили – таран олигархов против Порошенко
    13:54 12.09.2017
    1527"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Несколько лет назад олигархические группы объединились против тогдашнего президента Виктора Януковича, а теперь настала очередь Петра Порошенко, считает политолог Николай Спиридонов.
    Политолог, руководитель аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев
    Саакашвили объединит всех недовольных Порошенко - Золотарев
    16:03 11.09.2017
    990"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Как отметил Андрей Золотарев, глава государства Петр Порошенко падение своего персонального рейтинга он компенсировал концентрацией силовых, властных полномочий.
    Пресс-конференция Михаила Саакашвили во Львове
    Пресс-конференция Саакашвили во Львове 
    12:42 11.09.2017
    3575"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили провел пресс-конференцию в понедельник во Львове. В начале мероприятия перед журналистами выступила глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Смотрите полное видео брифинга.
    Михомайдан. Сеть взорвали фотожабы на прорыв Саакашвили через границу 
    12:34 11.09.2017
    3773"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Михаил Саакашвили при поддержке сторонников и ряда народных депутатов прорвался в воскресенье через кордоны пограничников и правоохранителей на пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Аваков предложил Саакашвили два варианта решения конфликта
    09:33 11.09.2017
    3800"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Как уточнил глава МВД Арсен Аваков, он запретил пограничникам и полицейским применять оружие и силовые воздействия на участников массовых акций у границы, так как хотел вывести правоохранителей из политического процесса.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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