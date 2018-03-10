Давиду Сакваралидзе инкриминируют совершение сразу нескольких правонарушений: групповое нарушение общественного порядка, незаконную переправку людей через границу и сопротивление представителям правоохранительных органов.
Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили провел пресс-конференцию в понедельник во Львове. В начале мероприятия перед журналистами выступила глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Смотрите полное видео брифинга.
Как уточнил глава МВД Арсен Аваков, он запретил пограничникам и полицейским применять оружие и силовые воздействия на участников массовых акций у границы, так как хотел вывести правоохранителей из политического процесса.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".