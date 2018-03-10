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    Прямая линия с Владимиром Путиным

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Путин: утрата Грузией Южной Осетии - вина Саакашвили
    18:02 14.04.2016
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    Путин возложил ответственность за утрату Грузией Южной Осетии на Михаила Саакашвили, бывшего президента Грузии, а ныне губернатора Одесской области Украины.
    Прямая линия с президентом РФ В. Путиным
    Путин ответил на вопросы россиян на "прямой линии" 
    17:30 14.04.2016
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    В России прошла четырнадцатая ежегодная "Прямая линия с Владимиром Путиным", которая продлилась 3 часа 40 минут, за это время президент РФ успел ответить на 80 вопросов на самые разные темы.
    Надежда Савченко в суде
    Путин: Украина и Россия в контакте по поводу судьбы Савченко
    16:04 14.04.2016
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    Отвечая на вопрос о возможности обмена гражданки Украины Надежды Савченко, президент РФ Владимир Путин заявил, что в таких вопросах нельзя забегать вперед.
    Прямая линия с президентом РФ В. Путиным
    Путин: у власти в Украине как были олигархи, так и остались
    15:04 14.04.2016
    1801Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    На вопрос о том, что он думает о новом правительстве Украины президент России ответил, что пока ничего о нем не думает, поскольку не знает ни состава, ни его планов.
    Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным
    Путин прокомментировал убийства Бузины и Калашникова
    14:41 16.04.2015
    5736Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Президент России назвал "политическими убийствами" покушения на журналиста Олеся Бузину и экс-депутата Олега Калашникова, которые были убиты в Киеве в течение последних суток.
    Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным
    РФ заинтересована в выходе украинской экономики из кризиса - Путин
    13:52 16.04.2015
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    Путин назвал Украину партнером и соседом. Он высказался за выход украинской экономики из кризиса.
    Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным
    Путин назвал присоединение Крыма среди основных достижений РФ в 2014 г
    12:35 16.04.2015
    529"Прямая линия" с Владимиром Путиным
    Президент России назвал несколько достижений своей страны в минувшем году. Среди Олимпиады-2014 и борьбы с экономическими трудностями он назвал присоединение Крыма и Севастополя.
    Встреча нормандской четверки в Минске
    Путин: мы все делаем для выполнения минских договоренностей
    12:23 16.04.2015
    227"Прямая линия" с Владимиром Путиным
    Президент России прокомментировал санкции, введенные против РФ. Он подчеркнул, что они продолжают действовать, несмотря на выполнение Москвой минских договоренностей.
    Президент России Владимир Путин
    На "прямую линию" с Путиным задано более 2 миллионов вопросов
    09:38 16.04.2015
    307"Прямая линия" с Владимиром Путиным 2014
    Президент России проведет "прямую линию", во время которой ответит на вопросы и обращения. Количество вопросов достигло 2,2 миллионов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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