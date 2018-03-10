Традиционно большое внимание на XX Петербургском международном экономическом форуме было уделено актуальным вопросам международной повестки. Наиболее острые - отношения России и ЕС, ситуация в Украине и Сирии.
В Санкт-Петербург со всего мира съехались ведущие политики, финансисты и предприниматели, которым предстоит обсудить будущее G20, ЕС, ЕАЭС, а также новые экономические реалии и изменения, с которыми столкнулось человечество.
Россия и Евросоюз должны удвоить усилия для преодоления кризиса в Украине, заявил в пятницу посол Италии в России Чезаре Мария Рагальини в ходе делового завтрака на Петербургском международном экономическом форуме.
Очередной Петербургский международный экономический форум, являющийся ключевой российской площадкой для дискуссии о состоянии и перспективах отечественной и мировой экономики, пройдет в запланированные сроки, 22-24 мая текущего года.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".