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    Петербургский международный экономический форум

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Президент Франции Эммануэль Макрон
    СМИ сообщили о решении Макрона посетить Россию
    03:53 09.10.2017
    306Макрон - новый президент Франции
    По информации СМИ, решение о визите президента Франции Эммануэля Макрона в Санкт-Петербург практически принято, однако официально о нем пока объявлено не будет.
    Флаг Украины на фоне герба России
    ПМЭФ-2016: Украина, Сирия и отношения Россия-ЕС стали повесткой первого дня
    09:59 17.06.2016
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    Традиционно большое внимание на XX Петербургском международном экономическом форуме было уделено актуальным вопросам международной повестки. Наиболее острые - отношения России и ЕС, ситуация в Украине и Сирии.
    Председатель правления Газпрома Алексей Миллер
    Миллер назвал преимущества "Северного потока-2" перед ГТС Украины
    12:20 16.06.2016
    3259Дело - труба! В Украине кризис с газом
    По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, к 2020 году, после проведения программы оптимизации компании, ее транзитные мощности через Украину составят от 10 до 15 миллиардов кубометров в год.
    XX Петербургский международный экономический форум. День первый
    В Санкт-Петербурге открывается юбилейный "Русский Давос"
    11:30 16.06.2016
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    В Санкт-Петербург со всего мира съехались ведущие политики, финансисты и предприниматели, которым предстоит обсудить будущее G20, ЕС, ЕАЭС, а также новые экономические реалии и изменения, с которыми столкнулось человечество.
    Дмитрий Песков
    Украинская тема будет затрагиваться на ПМЭФ - Песков
    09:05 23.05.2014
    19Отношения Украины и России
    Украинская тема будет затрагиваться в ходе встреч в рамках Петербургского международного экономического форума, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
    Чезаре Мария Рагальини. Архивное фото
    РФ и ЕС должны удвоить усилия для выхода из кризиса в Украине - посол
    08:44 23.05.2014
    9Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Россия и Евросоюз должны удвоить усилия для преодоления кризиса в Украине, заявил в пятницу посол Италии в России Чезаре Мария Рагальини в ходе делового завтрака на Петербургском международном экономическом форуме.
    Зимний дворец
    События в Украине не повлияют на сроки проведения ПМЭФ
    17:37 12.03.2014
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    Очередной Петербургский международный экономический форум, являющийся ключевой российской площадкой для дискуссии о состоянии и перспективах отечественной и мировой экономики, пройдет в запланированные сроки, 22-24 мая текущего года.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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