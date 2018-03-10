наверх
10.03.201812:56
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Первая мировая война (1914-1918)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Крейсер Аврора
    Сто один год назад началась Первая мировая война
    06:39 01.08.2015
    963
    Первая мировая война - первый военный конфликт мирового масштаба, в который было вовлечено 38 из существовавших в то время 59 независимых государств.
    Книги
    Волынская резня. Историческая справка
    14:06 29.04.2015
    11385День Победы. Ветераны ВОВ - ветераны ОУН-УПА
    К событиями, произошедшим на Волыни в 1943—1945 годах, историки и политики обратились после распада СССР. В конце 1990-х годов была создана совместная комиссия польских и украинских историков для работы по изучению этих событий.
    Королева Великобритании Елизавета II
    Полиция Лондона усиливает меры безопасности, опасаясь покушения на Королеву
    14:41 08.11.2014
    96
    "Кольцо из стали (металлических заграждений) будет стоять вокруг Уайтхолла, когда королева возглавит мероприятие перед Кенотафом в знак памяти начала Первой мировой войны", - говорится в сообщении газеты Daily Mail.
    Франсуа Олланд
    Президенты Франции и Германии почтили память павших в начале I Мировой войны
    14:21 03.08.2014
    41
    Президент Франции Франсуа Олланд и его коллега из ФРГ Йоахим Гаук почтили память 30 тысяч человек, погибших в ходе сражения на горе Артманнсвиллер с обеих сторон во время Первой Мировой войны.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги