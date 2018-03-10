К событиями, произошедшим на Волыни в 1943—1945 годах, историки и политики обратились после распада СССР. В конце 1990-х годов была создана совместная комиссия польских и украинских историков для работы по изучению этих событий.
"Кольцо из стали (металлических заграждений) будет стоять вокруг Уайтхолла, когда королева возглавит мероприятие перед Кенотафом в знак памяти начала Первой мировой войны", - говорится в сообщении газеты Daily Mail.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".