Прошелся по красной дороже сатирик Михаил Жванецкий – он отметил, что тоже привез свой фильм на ОМКФ – только он устный и без изображения. А мэр Геннадий Труханов в разговоре с журналистами вспомнил, что кинематограф ему не чужд.
Седьмой Одесский международный кинофестиваля завершился в субботу. На церемонии закрытия ОМКФ выступил писатель-сатирик Михаил Жванецкий, министр культуры Евгений Нищук и посол США в Украине Джеффри Пайетт.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".