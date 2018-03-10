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    Одесский международный кинофестиваль

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Красная дорожка Одесского кинофестиваля: Максакова в мехах, Жванецкий и Тигипко
    Красная дорожка Одесского кинофестиваля: Максакова в мехах, Жванецкий и Тигипко 
    05:20 15.07.2017
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    Прошелся по красной дороже сатирик Михаил Жванецкий – он отметил, что тоже привез свой фильм на ОМКФ – только он устный и без изображения. А мэр Геннадий Труханов в разговоре с журналистами вспомнил, что кинематограф ему не чужд.
    Открытие Одесского кинофестиваля. Архивное фото
    Националисты пригрозили сорвать Одесский международный кинофестиваль
    16:49 22.06.2017
    664Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Экс-глава одесской ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко на своей странице в Facebook призвал сменить президента кинофестиваля, так как "Тигипко считает, что в Украине — гражданская война".
    Выступление Михаила Жванецкого на закрытии Одесского международного кинофестиваля в 2016 году
    Закрытие Одесского кинофестиваля: речи Жванецкого, Нищука и Пайетта 
    18:59 24.07.2016
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    Седьмой Одесский международный кинофестиваля завершился в субботу. На церемонии закрытия ОМКФ выступил писатель-сатирик Михаил Жванецкий, министр культуры Евгений Нищук и посол США в Украине Джеффри Пайетт.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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