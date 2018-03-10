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    Нобелевская премия по физиологии или медицине

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Нобель
    Нобелевская премия по медицине и физиологии - победители 
    13:23 07.10.2014
    335Неделя Нобелевской премии 2014
    Нобелевская премия по физиологии или медицине за 2014 год присуждена за работы по клеточной биологии головного мозга - "за открытия клеток, составляющих систему позиционирования в мозге" троим исследователям.
    Ситуация в Донецке
    Хроника 6 октября: поиск газового компромисса, обстрел Донецка и Дебальцево
    09:46 07.10.2014
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    Ситуация в Донбассе по-прежнему неспокойна, продолжаются обстрелы, а силовики не планируют сдавать Донецкий аэропорт. О главных событиях прошедшего дня - в кратком обзоре РИА Новости Украина.
    Лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2014 год
    Норвежские СМИ назвали Нобелевскую премию по медицине исторической
    16:10 06.10.2014
    201Неделя Нобелевской премии 2014
    Нобелевская премия по физиологии или медицине за 2014 год присуждена за работы по клеточной биологии головного мозга - "за открытия клеток, составляющих систему позиционирования в мозге" троим исследователям.
    Нобелевская премия по медицине
    Лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2014 год. Справка
    15:45 06.10.2014
    827Неделя Нобелевской премии 2014
    Нобелевская премия по физиологии или медицине за 2014 год присуждена за работы по клеточной биологии головного мозга - "за открытия клеток, составляющих систему позиционирования в мозге" троим исследователям.
    Нобелевская премия по медицине присуждена ученым О'Кифу и Мозерам. Видео
    Нобелевская премия по медицине присуждена ученым О'Кифу и Мозерам 
    15:36 06.10.2014
    213Неделя Нобелевской премии 2014
    Премия присуждена ученым за открытие клеток, которые составляют систему позиционирования мозга. Церемония награждения пройдет по традиции 10 декабря в день кончины основателя Нобелевских премий.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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