Обладательницей титула "Мисс Россия 2017" и короны стоимостью 1 миллион долларов стала Полина Попова из Свердловской области. Помимо короны победительница получила банковскую карту достоинством 3 миллиона рублей и автомобиль.
Победительнице вручили корону из белого золота, инкрустированную жемчугом и бриллиантами, автомобиль и три миллиона рублей. Полина Попова получила возможность представить Россию на конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".