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    Мисс Россия

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Финал конкурса Мисс Россия 2017
    Финал конкурса "Мисс Россия 2017": Лорак, Нюша и Елка на подтанцовке 
    05:20 17.04.2017
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    Обладательницей титула "Мисс Россия 2017" и короны стоимостью 1 миллион долларов стала Полина Попова из Свердловской области. Помимо короны победительница получила банковскую карту достоинством 3 миллиона рублей и автомобиль.
    Мисс Россия - 2017 Полина Попова (Свердловская область) на церемонии награждения финалисток конкурса Мисс Россия 2017
    "Мисс Россия-2017" стала Полина Попова
    04:27 16.04.2017
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    Победительнице вручили корону из белого золота, инкрустированную жемчугом и бриллиантами, автомобиль и три миллиона рублей. Полина Попова получила возможность представить Россию на конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".
    Финал конкурса Мисс Россия
    Яна Добровольская из Тюмени получила корону "Мисс Россия-2016"
    00:57 17.04.2016
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    По информации СМИ, победительнице конкурса вручили эксклюзивную корону из белого золота, украшенную бриллиантами и жемчугом стоимостью 1 миллион долларов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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