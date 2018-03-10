В Русской Церкви это празднество соединилось с воспоминанием Крещения Руси 14 августа (1 августа по старому стилю) 988 года. Известие о дне Крещения Руси сохранилось в хронографах ХVI века: "Крестися князь великий Владимир Киевский и вся Русь августа 1".
В Константинополе, при греческих императорах, в этот день выносили священную реликвию – Животворящий Крест, на котором был распят Иисус Христос, из дворца в церковь Святой Софии и совершали водоосвящение.
В пятницу начинается последний из многодневных постов в церковном году. В первый день поста празднуется Медовый спас - совершается освящение меда нового урожая, а хозяйки, по традиции, пекут постные блины со свежим медом.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.