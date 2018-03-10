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    Медовый Спас

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Киево-Печерская Лавра
    В понедельник православные отмечают Медовый Спас
    04:24 14.08.2017
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    В Русской Церкви это празднество соединилось с воспоминанием Крещения Руси 14 августа (1 августа по старому стилю) 988 года. Известие о дне Крещения Руси сохранилось в хронографах ХVI века: "Крестися князь великий Владимир Киевский и вся Русь августа 1".
    Медовый Спас. Архивное фото
    В воскресенье православные празднуют Медовый Спас
    05:46 14.08.2016
    952Крестный ход и День крещения Киевской Руси
    В Константинополе, при греческих императорах, в этот день выносили священную реликвию – Животворящий Крест, на котором был распят Иисус Христос, из дворца в церковь Святой Софии и совершали водоосвящение.
    Киево-Печерская лавра. Архивное фото
    Сегодня у православных начинается Успенский пост
    07:55 14.08.2015
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    В пятницу начинается последний из многодневных постов в церковном году. В первый день поста празднуется Медовый спас - совершается освящение меда нового урожая, а хозяйки, по традиции, пекут постные блины со свежим медом.
    Медовый Спас
    Сегодня православные отмечают Медовый Спас
    07:03 14.08.2015
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    В пятницу, 14 августа, православные христиане отмечают праздник Происхождения (изнесения) Честных Древ Животворящего Креста Господня.
    Медовый Спас
    Православные отмечают Медовый Спас в Украине 14 августа
    10:21 14.08.2013
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    Православные отмечают Святой Всемилостивый Спас (Медовый) в Украине 14 августа. В этот день святят мёд нового сбора, пекут медовые пряники, блины с маком и мёдом, пироги, булочки и плюшки с маком.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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