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    Масленица

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Грязевая вечеринка в Бразилии
    Масленица по-бразильски. Грязевая вечеринка Bloco da Lama 
    10:14 15.02.2018
    231
    В бразильском небольшом приморском городке Парати устраивают грязевую вечеринку "Bloco da Lama". В первый день Масленицы сотни полуголых местных жителей вымазываются в грязь во время мероприятия.
    Празднование Масленицы. Архивное фото
    В Украине началась неделя празднования Масленицы
    03:32 20.02.2017
    444
    Масленица – древнейший народный праздник проводов зимы и встречи весны. Древний славянский праздник пришел из языческой культуры и сохранился после принятия христианства.
    Празднование Масленицы в Запорожье
    Масленица в Запорожье: блины и фаер-шоу 
    14:42 13.03.2016
    517
    На празднике раздают блины, выступают музыкальные коллективы, проводятся различные конкурсы. Также зрители смогли увидеть театрализованное представление, которое завершилось традиционным сожжением чучела.
    В Харькове мужчину, который победил в конкурсе по поеданию блинов, увезла скорая
    Харьковчанина, выигравшего конкурс по поеданию блинов, увезла "скорая"
    18:06 11.03.2016
    587
    По информации харьковских СМИ, мужчина, принимавший участие в конкурсе по поеданию блинов, начал запивать мучное молоком и подавился. Однако, в больнице мужчина быстро пришел в себя и убежал.
    Празднование Масленицы
    В Украине начинается празднование Масленицы
    03:46 07.03.2016
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    Масленица относится к числу праздников, составляющих подвижную часть календаря. Срок ее проведения зависит от даты главного христианского праздника – Пасхи. В 2016 году Масленица пройдет с 7 по 13 марта.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Грязевая вечеринка в Бразилии
    Масленица по-бразильски. Грязевая вечеринка Bloco da Lama 
    10:14 15.02.2018
    231
    В бразильском небольшом приморском городке Парати устраивают грязевую вечеринку "Bloco da Lama". В первый день Масленицы сотни полуголых местных жителей вымазываются в грязь во время мероприятия.
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