На празднике раздают блины, выступают музыкальные коллективы, проводятся различные конкурсы. Также зрители смогли увидеть театрализованное представление, которое завершилось традиционным сожжением чучела.
Масленица относится к числу праздников, составляющих подвижную часть календаря. Срок ее проведения зависит от даты главного христианского праздника – Пасхи. В 2016 году Масленица пройдет с 7 по 13 марта.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
На празднике раздают блины, выступают музыкальные коллективы, проводятся различные конкурсы. Также зрители смогли увидеть театрализованное представление, которое завершилось традиционным сожжением чучела.