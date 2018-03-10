Более 2 тысяч человек приняли участие в "Мегамарше вышиванок" в Одессе. Люди поют украинские песни, гимн Украины, периодически скандируют "Слава Украине, героям слава!", "Бандера, Шухевич — герои Украины!".
Шествие началось от пересечения улиц Дерибасовской и Преображенской. Люди держат флаги Украины, черно-красные флаги. У многих женщин на головах венки, в колонне много маленьких детей, большинство которых взрослые несут на руках.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".