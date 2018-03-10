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    Марш вышиванок

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Парад вышиванок в Харькове
    "Парад вышиванок" в Харькове 
    21:29 23.05.2015
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    В центре Харькова в субботу, 23 мая, прошел "Парад вышиванок". В нем приняли участие несколько сотен горожан. Усиленной милицейской охраны на мероприятии не было.
    Марш вышиванок в Одессе. Видео
    "Марш вышиванок" в Одессе 
    17:55 23.05.2015
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    Более 2 тысяч человек приняли участие в "Мегамарше вышиванок" в Одессе. Люди поют украинские песни, гимн Украины, периодически скандируют "Слава Украине, героям слава!", "Бандера, Шухевич — герои Украины!".
    Марш вышиванок в Одессе
    Тысячи людей вышли на "марш вышиванок" в Одессе
    16:36 23.05.2015
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    Шествие началось от пересечения улиц Дерибасовской и Преображенской. Люди держат флаги Украины, черно-красные флаги. У многих женщин на головах венки, в колонне много маленьких детей, большинство которых взрослые несут на руках.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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